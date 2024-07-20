На Алтае при опрокидывании иномарки пострадала 17-летняя девушка

Водитель сел за руль пьяным и не имея водительских прав

20 июля 2024, 10:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

17-летняя девушка получила травмы при опрокидывании иномарки в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 июля около 4 утра вблизи села Кайсын.

"22-летний местный житель за рулем Honda Accord не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в полиции.

Пострадавшую пассажирку госпитализировали.

Также выяснили, что автомобиль молодого человека не был зарегистрирован, сам парень сел за руль в пьяном виде и не имея к тому же прав.