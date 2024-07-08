На Алтае при опрокидывании УАЗа пострадали четыре человека
Водитель внедорожника сел за руль пьяным и не имея водительских прав
08 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Четыре человека получили травмы при опрокидывании УАЗа на дороге Чемал – Куюс в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 7 июля в 07:40 в четырех километрах от села Чемал.
"45-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля УАЗ-1514, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в полиции.
В итоге автомобилисту и его 38-летнему пассажиру потребовалась госпитализация. Также медпомощь оказали еще двум пассажирам.
Во время разбирательства установили, что сельчанин сел за руль пьяным и не имея водительских прав. Полиция проводит проверку.
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