На Алтае при столкновении двух машин погибла женщина и пострадал мужчина. Фото

Один из водителей выехал на встречку

05 декабря 2024, 11:47, ИА Амител

ДТП в селе Кош-Агач / Фото: МВД Республики Алтай

Человек погиб и еще один пострадал при столкновении автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 декабря около 11:40 в селе Кош-Агач.

Предварительно установили, что 31-летний сельчанин за рулем Toyota Voxy во время обгона выехал на встречку и столкнулся с Toyota Carina, за рулем которой находился 38-летний местный житель.

В результате 38-летняя пассажирка Carina скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Водителя этой машины с травмами различной тяжести госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.