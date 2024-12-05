На Алтае при столкновении двух машин погибла женщина и пострадал мужчина. Фото
Один из водителей выехал на встречку
05 декабря 2024, 11:47, ИА Амител
ДТП в селе Кош-Агач / Фото: МВД Республики Алтай
Человек погиб и еще один пострадал при столкновении автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 4 декабря около 11:40 в селе Кош-Агач.
Предварительно установили, что 31-летний сельчанин за рулем Toyota Voxy во время обгона выехал на встречку и столкнулся с Toyota Carina, за рулем которой находился 38-летний местный житель.
В результате 38-летняя пассажирка Carina скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Водителя этой машины с травмами различной тяжести госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
12:53:49 05-12-2024
ПРуль - зло. Сколько еще эти ведра будут убивать людей?
Двойственные правила, где то штраф за изменение конструкций фар или кенгурятник, а тут руль с другой стороны, и не запрещено ездить и УБИВАТЬ людей. Когда уже власти догадаются, что желая совершить обгон ПРули вылазят полностью на встречку чтобы "выглянуть"
13:10:23 05-12-2024
Гость (12:53:49 05-12-2024) ПРуль - зло. Сколько еще эти ведра будут убивать людей?Д... По вашей логике, все аварии на встречке ТОЛЬКО с правым рулем происходят? Посмотрите сводку...
14:47:38 05-12-2024
торопыги вечно куда-то спешат, ну не уверен не обгоняй, встречка не всегда бывает пустой а еще есть бараны которые не дают себя обогнать а бараны сзади не дают встроится в ряд