На Алтае при столкновении мопеда с иномаркой погибли два человека — среди них ребенок
Жертвам аварии 14 и 19 лет. По словам очевидцев, это брат и сестра
01 июня 2024, 19:45, ИА Амител
ДТП в Благовещенке / Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельное ДТП произошло в райцентре Благовещенского района Алтайского края 31 мая, сообщили в региональной прокуратуре.
На одной из улиц села столкнулись мопед и легковушка Skoda Octavia. В результате погибли два человека – 19 и 14 лет.
"Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев отмечает, что это брат и сестра.
Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку и контролируют ход расследования уголовного дела.
Комментарии 0