На Алтае при столкновении мопеда с иномаркой погибли два человека — среди них ребенок

Жертвам аварии 14 и 19 лет. По словам очевидцев, это брат и сестра

01 июня 2024, 19:45, ИА Амител

ДТП в Благовещенке / Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельное ДТП произошло в райцентре Благовещенского района Алтайского края 31 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

На одной из улиц села столкнулись мопед и легковушка Skoda Octavia. В результате погибли два человека – 19 и 14 лет.

"Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев отмечает, что это брат и сестра.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку и контролируют ход расследования уголовного дела.