На Алтае приостановили деятельность турбазы из-за питьевой воды

Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям

31 июля 2024, 11:14, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай по результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора приостановлена деятельность туристической базы "Глобус плюс" в Майминском районе, пишут "Новости Горного Алтая".

"Поводом для проведения эпидрасследования стало экстренное извещение об обращении за медицинской помощью проживающего на базе гостя с признаками гастроэнтерита", – отмечает издание.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что на турбазе используется скважина, на которой контроль качества и безопасности воды не проводится. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, нарушался режим уборки и дезинфекции помещений, а у персонала отсутствовали сведения о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.

Материалы расследования переданы в суд, деятельность турбазы приостановлена на 50 суток.