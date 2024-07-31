На Алтае приостановили деятельность турбазы из-за питьевой воды
Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям
31 июля 2024, 11:14, ИА Амител
В Республике Алтай по результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора приостановлена деятельность туристической базы "Глобус плюс" в Майминском районе, пишут "Новости Горного Алтая".
"Поводом для проведения эпидрасследования стало экстренное извещение об обращении за медицинской помощью проживающего на базе гостя с признаками гастроэнтерита", – отмечает издание.
Специалисты Роспотребнадзора установили, что на турбазе используется скважина, на которой контроль качества и безопасности воды не проводится. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, нарушался режим уборки и дезинфекции помещений, а у персонала отсутствовали сведения о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.
Материалы расследования переданы в суд, деятельность турбазы приостановлена на 50 суток.
11:29:22 31-07-2024
Только бутылированная вода! И не важно, на турбазе вы или на частном подворье. Местной водой из крана даже умываться страшно. А уж купаться что на Ае, что на Бирюзовой, что на Рублевке вообще игра в рулетку. Там только с вышек в водоём не с...ут. Несколько раз были свидетелями, как возрасные дамы заходя в водичку, оставляли за собою желтый след.
12:00:42 31-07-2024
Гость (11:29:22 31-07-2024) Только бутылированная вода! И не важно, на турбазе вы или на..
В Катуни надо купаться, там желтые следы течение сносит.
11:49:56 31-07-2024
Это та турбаза, где чиновник с семьёй отравился газами насмерть?
12:14:30 31-07-2024
Эти помойки позакрывать давно пора... Турбазы... Тьфу... Средство обогащения некоторых личностей...
12:59:54 31-07-2024
оформленная скважина на тбазе - это круто вообще-то.