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На Алтае приостановили деятельность турбазы из-за питьевой воды

Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям

31 июля 2024, 11:14, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай по результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора приостановлена деятельность туристической базы "Глобус плюс" в Майминском районе, пишут "Новости Горного Алтая".

"Поводом для проведения эпидрасследования стало экстренное извещение об обращении за медицинской помощью проживающего на базе гостя с признаками гастроэнтерита", – отмечает издание.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что на турбазе используется скважина, на которой контроль качества и безопасности воды не проводится. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, нарушался режим уборки и дезинфекции помещений, а у персонала отсутствовали сведения о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.

Материалы расследования переданы в суд, деятельность турбазы приостановлена на 50 суток.

Туризм Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

11:29:22 31-07-2024

Только бутылированная вода! И не важно, на турбазе вы или на частном подворье. Местной водой из крана даже умываться страшно. А уж купаться что на Ае, что на Бирюзовой, что на Рублевке вообще игра в рулетку. Там только с вышек в водоём не с...ут. Несколько раз были свидетелями, как возрасные дамы заходя в водичку, оставляли за собою желтый след.

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Гость

12:00:42 31-07-2024

Гость (11:29:22 31-07-2024) Только бутылированная вода! И не важно, на турбазе вы или на..
В Катуни надо купаться, там желтые следы течение сносит.

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RUSSKIY

11:49:56 31-07-2024

Это та турбаза, где чиновник с семьёй отравился газами насмерть?

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Вадим

12:14:30 31-07-2024

Эти помойки позакрывать давно пора... Турбазы... Тьфу... Средство обогащения некоторых личностей...

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Мусик

12:59:54 31-07-2024

оформленная скважина на тбазе - это круто вообще-то.

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