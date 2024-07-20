В Горном Алтае сотрудники МЧС спасли барнаульца, который заблудился в горах
Мужчину эвакуировали на снегоболотоходе
20 июля 2024, 20:54, ИА Амител
Фото: МЧС Республики Алтай / t.me/mchs_04
В Онгудайском районе Республики Алтай спасли барнаульца, который во время пешего маршрута отстал от группы и заблудился у горы Сарлык.
Как сообщили в МЧС региона, 19 июля мужчина позвонил в службу спасения и вскоре его нашли и эвакуировали на снегоболотоходе до турбазы.
Всего в операции участвовало четыре специалиста на двух единицах техники.
Отмечается, что группа туристов, от которой отстал житель Барнаула, не была зарегистрирована в МЧС.
23:44:43 20-07-2024
У Сарлыка заблудиться может только феерический ... Барнаулец.
Барнаулцы, не выходите за пределы огороженной территории, то заблудитесь, продаете и чикки пукки бамбоня.
23:46:23 20-07-2024
А может это был не барнаулец а разведчик?
Допросить бы его. С пристрастием.