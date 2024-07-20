В Горном Алтае сотрудники МЧС спасли барнаульца, который заблудился в горах

Мужчину эвакуировали на снегоболотоходе

20 июля 2024, 20:54, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай / t.me/mchs_04

В Онгудайском районе Республики Алтай спасли барнаульца, который во время пешего маршрута отстал от группы и заблудился у горы Сарлык.

Как сообщили в МЧС региона, 19 июля мужчина позвонил в службу спасения и вскоре его нашли и эвакуировали на снегоболотоходе до турбазы.

Всего в операции участвовало четыре специалиста на двух единицах техники.

Отмечается, что группа туристов, от которой отстал житель Барнаула, не была зарегистрирована в МЧС.