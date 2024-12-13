На Алтае приятельницы собрали более 40 кг краснокнижного растения и попали под статью
Женщины заведомо знали, что добыча растения запрещена
13 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
Две жительницы Усть-Коксинского района Республики Алтай собрали и засушили 40 кг краснокнижной розовой родиолы. В отношении них возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следком.
Вечером 11 сентября 2024 года женщины собирали корни родиолы розовой, известной как "золотой корень". При этом они знали, что растение занесено в красную книгу и на территории региона добывать его нельзя. Сельчанок задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Алтай.
"При задержании у нарушителей были обнаружены и изъяты два мешка с корнями данного растения, общая масса которых составила более 40 кг", – уточнили в ведомстве.
Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела, а также собирают и фиксируют доказательства.
15:47:50 13-12-2024
варварство
саженцы родиолы розовой можно купить в любом женьшенарии посадить и она прекрасно будет расти в любом огороде. Зачем губить дикое растение и разрушать экоситему???
06:06:11 14-12-2024
Гость (15:47:50 13-12-2024) варварствосаженцы родиолы розовой можно купить в любом ж... Потому как там нету ни женьшенариев ни кофеен ни работы, а грибы и корешки закупают и платят нормально по местным меркам. К перекупам, вероятно, вопросов не возникает...
00:55:34 14-12-2024
народ совсем озверел - уничтожает всё , что вокруг видит . Леса сожгли или вырубили , все дикоросы - выдрали , поля и луга рядом - ядом потравили . Бедные звери и птицы - негде укрыться , негде питаться .