На Алтае приятельницы собрали более 40 кг краснокнижного растения и попали под статью

Женщины заведомо знали, что добыча растения запрещена

13 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Две жительницы Усть-Коксинского района Республики Алтай собрали и засушили 40 кг краснокнижной розовой родиолы. В отношении них возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следком.

Вечером 11 сентября 2024 года женщины собирали корни родиолы розовой, известной как "золотой корень". При этом они знали, что растение занесено в красную книгу и на территории региона добывать его нельзя. Сельчанок задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Алтай.

"При задержании у нарушителей были обнаружены и изъяты два мешка с корнями данного растения, общая масса которых составила более 40 кг", – уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела, а также собирают и фиксируют доказательства.