На Алтае продлили адскую жару. Обещают до +40 градусов

В регионе в связи с аномальной жарой объявлено штормовое предупреждение

05 июня 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Период экстремальной жары продлили в Алтайском крае до 9 июня, сообщили в региональном Гидрометцентре.

"В период с 6 по 9 июня ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, а в период с 6 по 8 июня на большей части территории будет от +35 до +40 градусов", – рассказали синоптики.

В связи с этим в крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Также 6 по 13 июня на большей части территории региона сохранится чрезвычайная пожароопасность (максимальный, 5 класс), местами будет высокая (4 класс).

Ранее Гидрометцентр сообщал, что аномально жаркая погода до +35 градусов и выше ожидается до 7-го числа.