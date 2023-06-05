На Алтае продлили адскую жару. Обещают до +40 градусов
В регионе в связи с аномальной жарой объявлено штормовое предупреждение
05 июня 2023, 13:29, ИА Амител
Период экстремальной жары продлили в Алтайском крае до 9 июня, сообщили в региональном Гидрометцентре.
"В период с 6 по 9 июня ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, а в период с 6 по 8 июня на большей части территории будет от +35 до +40 градусов", – рассказали синоптики.
В связи с этим в крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Также 6 по 13 июня на большей части территории региона сохранится чрезвычайная пожароопасность (максимальный, 5 класс), местами будет высокая (4 класс).
Ранее Гидрометцентр сообщал, что аномально жаркая погода до +35 градусов и выше ожидается до 7-го числа.
13:55:28 05-06-2023
А кто продлевал?
14:48:08 05-06-2023
Гость (13:55:28 05-06-2023) А кто продлевал?... Синоптики, которые пыжаться угадать, но получается точно сказать на вчера!
14:47:16 05-06-2023
Солнце нужно растениям, нихай печёт, и так мало его бывает. А мы в теньке спрячемся.
15:56:32 05-06-2023
Аномальная жара - это +40+45°в тени, а это просто жаркие дни...как у нас стало модно нагнетать напряг для людей...и, якобы 90 лет не было, и аномальная, и ужасная жара. Много раз у нас было и +35, и +40 , и поболее, прежили и даже не заметили)))