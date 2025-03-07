На Алтае произошел ландшафтный пожар на 300 "квадратах" из-за курильщика

Прибывшие сотрудники МЧС быстро разобрались с огнем

07 марта 2025, 22:25, ИА Амител

Пожар в селе Чемал / Фото: МЧС Республики Алтай

Сухая растительность горела в селе Чемал Республики Алтай. Пройденная огнем площадь составила 300 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС региона, инцидент случился 6 марта на улице Катунской. Пожарных вызвали в 17:34, а в 18:00 пламя уже потушили.

На месте работали пять пожарных на двух единицах техники. Пострадавших нет.

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное обращение с огнем при курении. Личность виновника устанавливают.