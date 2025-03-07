На Алтае произошел ландшафтный пожар на 300 "квадратах" из-за курильщика
Прибывшие сотрудники МЧС быстро разобрались с огнем
07 марта 2025, 22:25, ИА Амител
Пожар в селе Чемал / Фото: МЧС Республики Алтай
Сухая растительность горела в селе Чемал Республики Алтай. Пройденная огнем площадь составила 300 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС региона, инцидент случился 6 марта на улице Катунской. Пожарных вызвали в 17:34, а в 18:00 пламя уже потушили.
На месте работали пять пожарных на двух единицах техники. Пострадавших нет.
Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное обращение с огнем при курении. Личность виновника устанавливают.
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