На Алтае произошло землетрясение магнитудой 2,9

Пострадавших в ходе сейсмособытия нет

13 июня 2025, 11:47, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Республике Алтай утром 13 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 12 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района.

В 50-километровую зону сейсмособытия попали шесть сел Улаганского и Кош-Агачского районов:

Чибит;

Акташ;

Бельтир;

Чаган-Узун;

Кызыл-Таш;

Курай.

Местное население толчки не ощущало. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, 9 июня в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его эпицентр находился примерно в пяти километрах северо-восточнее поселка Вятск и примерно в пяти километрах от границы с Кемеровской областью (к востоку от Барнаула – 189 км). Здесь интенсивность подземных толчков составила 4,1 балла.