На Алтае произошло землетрясение магнитудой 2,9
Пострадавших в ходе сейсмособытия нет
13 июня 2025, 11:47, ИА Амител
Подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Республике Алтай утром 13 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился в 12 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района.
В 50-километровую зону сейсмособытия попали шесть сел Улаганского и Кош-Агачского районов:
- Чибит;
- Акташ;
- Бельтир;
- Чаган-Узун;
- Кызыл-Таш;
- Курай.
Местное население толчки не ощущало. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, 9 июня в Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его эпицентр находился примерно в пяти километрах северо-восточнее поселка Вятск и примерно в пяти километрах от границы с Кемеровской областью (к востоку от Барнаула – 189 км). Здесь интенсивность подземных толчков составила 4,1 балла.
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