В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5
В эпицентре его интенсивность составила 4,1 балла
09 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Подземные толчки зафиксировали в Алтайском крае утром 9 июня. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Магнитуда сейсмособытия составила 3,5. Первый толчок зафиксировали в 06:33 по московскому времени.
Эпицентр землетрясения находился примерно в пяти километрах северо-восточнее поселка Вятск и примерно в пяти километрах от границы с Кемеровской областью (к востоку от Барнаула – 189 км). Здесь интенсивность подземных толчков составила 4,1 балла.
Напомним, 4 июня в регионе произошло землетрясение магнитудой 4,5. Сейсмическое событие зафиксировали около 09:00 по местному времени. Его мощность в эпицентре составила 5,6. Толчки ощутили жители села Пуштулим Ельцовского района. Жалоб от населения в экстренные службы не поступало.
12:53:20 09-06-2025
Земля расправляет свои плечи.
13:37:20 09-06-2025
Гость (12:53:20 09-06-2025) Земля расправляет свои плечи.... есть среди наших комментаторов мнение, что АК находится в *опе мира.
так что не тешьте себя иллюзиями, это не плечи.
13:45:58 09-06-2025
"Жалоб от населения в экстренные службы не поступало." - да толку от этих жалоб, у них любая ситуация постоянно находится под неусыпным контролем, от трещины в стене до разрушенных многоэтажек.