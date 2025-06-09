В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

В эпицентре его интенсивность составила 4,1 балла

09 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

Подземные толчки зафиксировали в Алтайском крае утром 9 июня. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда сейсмособытия составила 3,5. Первый толчок зафиксировали в 06:33 по московскому времени.

Эпицентр землетрясения находился примерно в пяти километрах северо-восточнее поселка Вятск и примерно в пяти километрах от границы с Кемеровской областью (к востоку от Барнаула – 189 км). Здесь интенсивность подземных толчков составила 4,1 балла.

Напомним, 4 июня в регионе произошло землетрясение магнитудой 4,5. Сейсмическое событие зафиксировали около 09:00 по местному времени. Его мощность в эпицентре составила 5,6. Толчки ощутили жители села Пуштулим Ельцовского района. Жалоб от населения в экстренные службы не поступало.