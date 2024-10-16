Землетрясение произошло на Алтае

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в Республике Алтай

16 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Трещины в земле / Фото: pxhere.com

В Горном Алтае зафиксировали подземные толчки ночью 16 октября, пишет "Интерфакс".

Эпицентром сейсмособытия стала область в 14,5 км южнее села Акташ в Улаганском районе. Интенсивность землетрясения составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Очаг сейсмоактивности сохраняется в регионе почти 20 лет. Геофизики связывают это с процессами горообразования, которые продолжаются последние 5-10 млн лет.