Огромная воронка появилась в Шерегеше после землетрясения. Видео
Небольшой провал на этом месте был и раньше, но сейчас он гигантский
20 сентября 2024, 12:20, ИА Амител
Гигантская воронка появилась в Шерегеше после сильного землетрясения, сообщает "Новая Шория". Отмечается, что небольшой провал на этом месте был, но он не сравним с нынешним.
"Была намного меньше, а теперь ее с дороги видно. Специально съездила, посмотрела", "Она была на плоском рельефе и не особо заметна, а теперь туда часть горы обрушилась и стало видно", – рассказывают местные жители.
Очевидцы сообщают, что территорию оцепили, а на место выехали специалисты компании, добывающей руду в этом районе.
Напомним, землетрясение произошло 20 сентября в Таштагольском районе Кемеровской области. Магнитуда подземных толчков составила 4,6, а интенсивность в эпицентре – 5,8.
12:28:16 20-09-2024
15 И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. 16 И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. 17 Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона. 18 И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. 19 Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану; 20 и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
14:11:17 20-09-2024
Гость (12:28:16 20-09-2024) 15 И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. 16 ... кто выпустил болезного из палаты
12:39:09 20-09-2024
Земля треснула, из нее черти полезут счас.
12:05:39 21-09-2024
Гость (12:39:09 20-09-2024) Земля треснула, из нее черти полезут счас.... Не надо, чертей и так хоть отбавляй.
13:15:00 20-09-2024
вы лучше напишите как местная власть кошмарит бизнес на курорте Шергеше - рейдерские захваты, отжим земли и гостниц...все с указания бывшего губернатора, он теперь в москве, но дело его продолжается...вот чинушам и кураторам ответка прилетела... теперь по разгребайте это чп и почему оно
15:58:12 20-09-2024
гость (13:15:00 20-09-2024) вы лучше напишите как местная власть кошмарит бизнес на куро... Оттуда 90-е и не уходили.
Один человечек рассказывал, что местный криминальный авторитет обложил данью целое село цыган. Те пытались не платить, но сопротивляющимся сожгли дома. Полиция бездействует. Длится это много лет.
13:25:42 20-09-2024
Из-за шахт?
13:50:16 20-09-2024
Пора билеты печатать в Провал.
14:21:45 20-09-2024
Там почти вся земля шахтами изрыта, плюс подземные воды вымывают, тряхануло и земля упала в образованное человеком и природой подземное пространство.
21:59:12 20-09-2024
Гость (14:21:45 20-09-2024) Там почти вся земля шахтами изрыта, плюс подземные воды вымы... Люди через дорогу вон живут - и не нервничают.
А вы на нервы изошли.
Бухните лучше - пятница ж.
14:26:02 22-09-2024
Musik (21:59:12 20-09-2024) Люди через дорогу вон живут - и не нервничают. А вы на н... Да бухнул, теперь отойти не могу. Не советуй такое.