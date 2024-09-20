Огромная воронка появилась в Шерегеше после землетрясения. Видео

Небольшой провал на этом месте был и раньше, но сейчас он гигантский

20 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Огромный провал в Шерегеше / Видео: "Новая Шория"

Гигантская воронка появилась в Шерегеше после сильного землетрясения, сообщает "Новая Шория". Отмечается, что небольшой провал на этом месте был, но он не сравним с нынешним.

"Была намного меньше, а теперь ее с дороги видно. Специально съездила, посмотрела", "Она была на плоском рельефе и не особо заметна, а теперь туда часть горы обрушилась и стало видно", – рассказывают местные жители.

Очевидцы сообщают, что территорию оцепили, а на место выехали специалисты компании, добывающей руду в этом районе.

Напомним, землетрясение произошло 20 сентября в Таштагольском районе Кемеровской области. Магнитуда подземных толчков составила 4,6, а интенсивность в эпицентре – 5,8.