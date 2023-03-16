На Алтае прокуратура покупает квартиру почти за 5 млн рублей

Вероятно, жильё приобретается как служебное, полагает СМИ

16 марта 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края объявила тендер на покупку трёхкомнатной квартиры в Бийске стоимостью не более 4,6 млн рублей, пишет "Банкфакс".

Надзорное ведомство намерено обзавестись жильём площадью 63,4-92 квадратных метра в кирпичном доме, построенном не позднее 1989 года. Среди других требований: в комнатах должны быть пластиковые окна, балкон или лоджия с обязательным остеклением, раздельный санузел, входная дверь – металлическая, подключение ко всем коммуникациям, а также отсутствие центрального газоснабжения и дефектов стен и потолка.

Заявки на участие в тендере принимают до 22 марта. Итоги подведут на следующий день.