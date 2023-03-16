На Алтае прокуратура покупает квартиру почти за 5 млн рублей
Вероятно, жильё приобретается как служебное, полагает СМИ
16 марта 2023, 14:50, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края объявила тендер на покупку трёхкомнатной квартиры в Бийске стоимостью не более 4,6 млн рублей, пишет "Банкфакс".
Надзорное ведомство намерено обзавестись жильём площадью 63,4-92 квадратных метра в кирпичном доме, построенном не позднее 1989 года. Среди других требований: в комнатах должны быть пластиковые окна, балкон или лоджия с обязательным остеклением, раздельный санузел, входная дверь – металлическая, подключение ко всем коммуникациям, а также отсутствие центрального газоснабжения и дефектов стен и потолка.
Заявки на участие в тендере принимают до 22 марта. Итоги подведут на следующий день.
"Для каких целей прокуратуре понадобилась квартира в Бийске, пока неизвестно. <...> Вероятно, жильё приобретается как служебное, что является обычной практикой", – предполагает автор публикации.
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