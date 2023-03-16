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На Алтае прокуратура покупает квартиру почти за 5 млн рублей

Вероятно, жильё приобретается как служебное, полагает СМИ

16 марта 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края объявила тендер на покупку трёхкомнатной квартиры в Бийске стоимостью не более 4,6 млн рублей, пишет "Банкфакс".

Надзорное ведомство намерено обзавестись жильём площадью 63,4-92 квадратных метра в кирпичном доме, построенном не позднее 1989 года. Среди других требований: в комнатах должны быть пластиковые окна, балкон или лоджия с обязательным остеклением, раздельный санузел, входная дверь – металлическая, подключение ко всем коммуникациям, а также отсутствие центрального газоснабжения и дефектов стен и потолка.

Заявки на участие в тендере принимают до 22 марта. Итоги подведут на следующий день.

"Для каких целей прокуратуре понадобилась квартира в Бийске, пока неизвестно. <...> Вероятно, жильё приобретается как служебное, что является обычной практикой", – предполагает автор публикации.

Комментарии 6

  • Кому на Руси жить хорошо...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Явочная квартира?
    16 марта, Гость   Ответить
  • построенном не позднее 1989 года. Хотят купить старую квартиру? Новое хуже?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тебе и за пузырь))))
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Ты в Азии живешь....нехристь...Некрасову ты никакого отношение не имеешь))))
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ОРД не прокурорское...а ты , случаем, не стукачок....)))
    16 марта, Гость   Ответить
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