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Бастрыкин потребовал доклад об алтайской компании, продавшей квартиры для сирот

Фирма не выполнила обязательства по госконтрактам на сумму около 30 млн рублей

11 марта 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав детей-сирот в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Накануне в региональном Следкоме проинформировали, что возбудили дело о злоупотреблении полномочиями против компании "ГазТеплоСнаб", которая в целях извлечения выгоды не исполнила госконтракты на общую сумму около 30 млн рублей. В краевой ФАС отмечали, что 16 квартир, предназначенных для детей-сирот в Белокурихе, были проданы третьим лицам.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР  по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Комментарии 4

  • Бастрыкин потребовал доклад.... А ему чё не доклали до сих пор ?
    11 марта, Гость   Ответить
  • А ему чё не доклали до сих пор ? -------------------------------------------------------------------- Пинка под пятую точку не получили, вот и не было доклада.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Похоже некоторые думают, что по любому преступлению руководство СК каждого региона летает к Бастрыкину на доклад? Наверное вы думаете что и о каждой лраке бомжей ему докладывают, про каждый украденный телефон сообщают?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Почему не докладывают?Докладывают, что все хорошо,поэтому он и не знает.Итак всегда и везде,пока не назначит проверку.
    11 марта, Гость   Ответить
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