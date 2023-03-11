Бастрыкин потребовал доклад об алтайской компании, продавшей квартиры для сирот

Фирма не выполнила обязательства по госконтрактам на сумму около 30 млн рублей

11 марта 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав детей-сирот в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Накануне в региональном Следкоме проинформировали, что возбудили дело о злоупотреблении полномочиями против компании "ГазТеплоСнаб", которая в целях извлечения выгоды не исполнила госконтракты на общую сумму около 30 млн рублей. В краевой ФАС отмечали, что 16 квартир, предназначенных для детей-сирот в Белокурихе, были проданы третьим лицам.