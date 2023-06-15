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На Алтае пропал мальчик, которого видели с незнакомым мужчиной (обновлено)

Ранее ребенок из дома не уходил

15 июня 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru
Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай ищут пропавшего девятилетнего мальчика, сообщает региональный СК.

Ребенок 14 июня ушел из дома в селе Дубровка Майминского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"Ушел из дома покататься на велосипеде. Последний раз был замечен около 21:00 в магазине в поселке. Ранее мальчик из дома не уходил", – рассказали в ведомстве.

Родители пытались самостоятельно найти ребенка, но безуспешно. 15 июня они обратились к правоохранителям.

Судя по опубликованным СК фотографиям, мальчик в магазине был с незнакомым мужчиной.

Обновлено в 15:20. Пропавшего мальчика 15 июня обнаружили в соседнем поселке Куташ.

Алтай дети пропал человек

Комментарии 6

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горожанка

13:07:31 15-06-2023

на камерах явно не 21 час.

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Гость

14:39:56 15-06-2023

горожанка (13:07:31 15-06-2023) на камерах явно не 21 час.... Видно же время, 11:50

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Гость

13:33:20 15-06-2023

Тень длинная, значит, либо утро, либо вечер.

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Гость

14:37:08 15-06-2023

где тень длинная? может наоборот. от 11 до 15.

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Светлана

14:43:22 15-06-2023

Сверху фото есть время.

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Гость

15:38:30 15-06-2023

Светлана (14:43:22 15-06-2023) Сверху фото есть время.... Если оно выставлено правильно.

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