На Алтае пропал мальчик, которого видели с незнакомым мужчиной (обновлено)
Ранее ребенок из дома не уходил
15 июня 2023, 12:14, ИА Амител
Фото: altai.sledcom.ru
В Республике Алтай ищут пропавшего девятилетнего мальчика, сообщает региональный СК.
Ребенок 14 июня ушел из дома в селе Дубровка Майминского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
"Ушел из дома покататься на велосипеде. Последний раз был замечен около 21:00 в магазине в поселке. Ранее мальчик из дома не уходил", – рассказали в ведомстве.
Родители пытались самостоятельно найти ребенка, но безуспешно. 15 июня они обратились к правоохранителям.
Судя по опубликованным СК фотографиям, мальчик в магазине был с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 15:20. Пропавшего мальчика 15 июня обнаружили в соседнем поселке Куташ.
13:07:31 15-06-2023
на камерах явно не 21 час.
14:39:56 15-06-2023
горожанка (13:07:31 15-06-2023) на камерах явно не 21 час.... Видно же время, 11:50
13:33:20 15-06-2023
Тень длинная, значит, либо утро, либо вечер.
14:37:08 15-06-2023
где тень длинная? может наоборот. от 11 до 15.
14:43:22 15-06-2023
Сверху фото есть время.
15:38:30 15-06-2023
Светлана (14:43:22 15-06-2023) Сверху фото есть время.... Если оно выставлено правильно.