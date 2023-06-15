На Алтае пропал мальчик, которого видели с незнакомым мужчиной (обновлено)

Ранее ребенок из дома не уходил

15 июня 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай ищут пропавшего девятилетнего мальчика, сообщает региональный СК.

Ребенок 14 июня ушел из дома в селе Дубровка Майминского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"Ушел из дома покататься на велосипеде. Последний раз был замечен около 21:00 в магазине в поселке. Ранее мальчик из дома не уходил", – рассказали в ведомстве.

Родители пытались самостоятельно найти ребенка, но безуспешно. 15 июня они обратились к правоохранителям.

Судя по опубликованным СК фотографиям, мальчик в магазине был с незнакомым мужчиной.

Обновлено в 15:20. Пропавшего мальчика 15 июня обнаружили в соседнем поселке Куташ.