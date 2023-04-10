Возобновили поиски школьницы, мистически пропавшей в сибирской глуши

В день пропажи она возвращалась из сельского клуба и не дошла до дома 300 метров

10 апреля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на полицию

В Новосибирской области возобновили поиски 14-летней Натальи Матюхиной из села Яркуль, пропавшей 2 марта 2010 года, пишет "КП-Новосибирск".

Семиклассница росла в многодетной семье. В день пропажи она возвращалась из сельского клуба с подругой, рассказал родственник девушки.

"Вечером молодёжь собирается в этом клубе. В тот вечер в клубе дежурил участковый, потому что сам ДК был избирательным участком, через несколько дней должны были быть выборы главы администрации. Примерно в 20:00 школьников отправили домой", – отметил собеседник.

Девочка на несколько часов зашла в гости к подруге. В 23:00 пошла домой, половину пути её провожала подруга. До дома оставалось буквально 300 метров, когда девочки расстались. В итоге подружка вернулась домой, а Наташа так и не пришла.

Примечательно, что в полицию родственники обратились только через трое суток самостоятельных поисков, хотя ранее девочка из дома не сбегала. Обошли всё вокруг деревни, однако никаких результатов это не принесло.

Стоит отметить, что село Яркуль, где проживают 400 человек, расположено почти в глуши. Зимой и весной попасть туда можно только по одной дороге. Поэтому следователи сразу начали проверять местных жителей.

"Тут всех опрашивали, всех поголовно. Осматривали каждый погреб, полиграф почти все прошли. Весь снег перепахали в тот год", – рассказал родственник.

Поиски девочки решили возобновить в апреле 2023 года. Родные Натальи надеются, что расследование поможет найти хоть что-то, ведь уже 13 лет семья живёт в неизвестности.