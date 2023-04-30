Заядлые грибники поздравляют друг друга с началом грибного сезона

30 апреля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: vk.com/gribniki22rus

Жители Алтайского края начали находить в лесах первые грибы. Об этом жительница Троицкого района рассказала в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

"Друг-грибник нашёл случайно на краю леса. Это сморчок-разведчик. Через неделю, думаю, можно будет идти собирать", – отметила женщина.

В комментариях к сообщению участники сообщества поздравили друг друга с началом грибного сезона. Также указали, что дня через три можно будет проверять свои грибные места.

Что за грибы – сморчки?

Сморчки – это одни из первых весенних грибов, имеют пористую сморщенную шляпку.

В России наиболее распространены три вида: сморчок высокий, сморчок садовый и сморчок настоящий. У высокого шляпка может вырастать до 10 см в высоту. Садовый по цвету может быть коричневым или с оливковым оттенком, но без желтизны. У настоящего шляпка яйцевидная, а окраска желтоватая с оттенками охристого, бурого, коричневого или серого цветов.

Можно ли есть сморчки?

Сморчки не требуют предварительного отваривания. Для безопасного употребления в пищу достаточно простой термообработки – отварить или пожарить, а можно и замариновать. В Древнем Риме считались изысканным лакомством и подавались к столу в дорогой посуде.

Вкус и аромат сморчков усиливаются при высыхании. Поэтому из сушёных лучше готовить суп или соус – тогда блюда будут максимально ароматными.

Можно ли сесть за сморчки?

За сбор грибов в России ввели уголовную ответственность – нарушителям будет грозить штраф до 1 млн рублей, наиболее суровое наказание – лишение свободы на 6-9 лет.

В списке запрещённых грибов – включённые в Красную книгу. В этот перечень сморчки не входят. Так что первые весенние грибы можно собирать без боязни получить судимость.