На Алтае проверяют "отравившего сельчан" фермера, распылявшего пестициды с самолета

Специалисты проведут исследование почвы

12 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

















Фото: vk.com/incident22

Алтайский Россельхознадзор начал проверку после жалоб жителей двух сел Смоленского района на обработку полей пестицидами, пишет "Банкфакс".

Напомним, жители сел Солоновка и Красный Городок заявили, что местный фермер обрабатывал поля с нарушениями, из-за чего химикаты разлетелись по округе и на огородах погиб урожай.

На данный момент специалисты Россельхознадзора устанавливают организации, проводившие химическую обработку полей вблизи населенных пунктов. Также они проведут исследование почвы.