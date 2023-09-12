На Алтае проверяют "отравившего сельчан" фермера, распылявшего пестициды с самолета
Специалисты проведут исследование почвы
12 сентября 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: vk.com/incident22
Алтайский Россельхознадзор начал проверку после жалоб жителей двух сел Смоленского района на обработку полей пестицидами, пишет "Банкфакс".
Напомним, жители сел Солоновка и Красный Городок заявили, что местный фермер обрабатывал поля с нарушениями, из-за чего химикаты разлетелись по округе и на огородах погиб урожай.
На данный момент специалисты Россельхознадзора устанавливают организации, проводившие химическую обработку полей вблизи населенных пунктов. Также они проведут исследование почвы.
"В случае подтверждения фактов будут применены меры административного воздействия", – рассказали в ведомстве.
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