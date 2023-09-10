Сельчане жалуются на алтайского фермера, который отравил их с самолета
Местные утверждают, что обработку полей аграрий вел с нарушениями
10 сентября 2023, 09:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители села Солоновка и поселка Красный Городок Алтайского края пожаловались на фермера, который, по словам людей, их отравил. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".
Автор сообщения утверждает, что местный фермер обрабатывал поля с нарушениями, из-за чего химикаты распространились на ближайшие населенные пункты. Также отмечается, что рядом с обработанными полями находится природный памятник "Урочище Щеки".
Из-за химикатов, как говорит автор заметки, в селах погиб урожай. Люди хотят привлечь внимание к проблеме, чтобы недобросовестного фермера наказали.
09:28:45 10-09-2023
Раскулачьте его ночью
09:32:04 10-09-2023
Экоцид биоразнобразия и геноцид населения!
10:52:16 10-09-2023
У нас так на базе отдыха в деревне , база по соседству, за забором, комаров потравили! Кошки у четырех соседей сдохли. Ветеринары не смогли откачать!!!
10:55:16 10-09-2023
Экоцид Биоразнообразия и Геноцид Человека! Кто же, осуществляет экоцид в отношение биоразнообразия, давайте разберёмся? Природа приходит в упадок с беспрецедентной скоростью в истории человечества. Около миллиона видов флоры и фауны уже на грани полного исчезновения. Растения питаются из почвы тем, что производит почвенная биота - миллиарды существ и микроорганизмов. Многие животные и растения, а также целые экосистемы могут быть бесследно утрачены уже в ближайшие десятилетия. Если деятельность человечества на Земле продолжит развиваться в том же темпе, будущие поколения столкнутся с проблемами выживания на пустеющей планете с обедненным биоразнообразием и коллапсом экосистем. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 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Среднестатистический человек становится домом для сорока триллионов микроорганизмов, хотя собственных клеток у него всего тридцать триллионов. 99% в организме человека микроорганизмы и 1%, это Я. Согласно Конституции РФ, человек, его права являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Массачусетский технологический институт (MIT) пришел к выводу, к 2025 году каждый второй ребенок, рожденный на Земле, будет аутистом. • Химические продукты питания порождают порочный круг болезней и биологической неполноценности рациона, что особенно затрагивает здоровье детей грудного и раннего возраста, лиц пожилого возраста и больных. • Только 12% детей в нашей стране полностью здоровы (данные Роспотребнадзора). • 40% болезней пищевого происхождения приходится на долю детей до 5 лет, что ежегодно уносит тысячи жизней. • Более 50% школьников имеют хронические заболевания. • Микронуклиентная недостаточность и сочетанный дефицит витаминов у 25% детей. • За последние 10 лет на 10–40% увеличилась заболеваемость населения алиментарно-зависимыми болезнями– онкология, Альцгеймера, Паркинсона, аутизм, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, аллергии, анемии, ожирение (данные Росстата). Жители, занимающиеся личным подсобным хозяйством, в том числе и пчеловодством в населённых пунктах поставлены в неравноправные условия с сельхозтоваропроизводителями, занимающихся растениеводством для которых нормативными актами закреплено применение средств защиты растений 1-2 класса (ядохимикатами) наземными средствами на расстояние 300 метров и воздушными средствами на расстояние 5 км от населённых пунктов, что нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, причиняет вред здоровью и имуществу граждан. Ядохимикаты, очень просто заменить нулевыми современными агротехнологиями обработки почвы – севооборотом, биопрепаратами, энтомофагами и интегрированной системой защиты культур от вредителей, болезней и сорняков.