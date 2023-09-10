Сельчане жалуются на алтайского фермера, который отравил их с самолета

Местные утверждают, что обработку полей аграрий вел с нарушениями

10 сентября 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители села Солоновка и поселка Красный Городок Алтайского края пожаловались на фермера, который, по словам людей, их отравил. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

Автор сообщения утверждает, что местный фермер обрабатывал поля с нарушениями, из-за чего химикаты распространились на ближайшие населенные пункты. Также отмечается, что рядом с обработанными полями находится природный памятник "Урочище Щеки".

Из-за химикатов, как говорит автор заметки, в селах погиб урожай. Люди хотят привлечь внимание к проблеме, чтобы недобросовестного фермера наказали.