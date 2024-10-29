В Барнауле столкнулись четыре автомобиля
Один из водителей выскочил на встречную полосу
29 октября 2024, 07:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на Лесном тракте вечером 28 октября столкнулись четыре автомобиля, сообщили в ГАИ.
Предварительно установили, что 37-летний водитель Honda выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Mazda и Hyundai Santa Fe. Причем Mazda от удара отлетела в грузовик ГАЗ.
Пострадавших нет. В результате аварии проезд по участку был затруднен.
Ранее сообщили, что в Барнауле хотят отправить под стражу автомобилистку, которая сбила двух парней в центре города.
08:50:25 29-10-2024
37-летний водитель Honda выехал на встречку -- ему надо было быстрей