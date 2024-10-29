В Барнауле столкнулись четыре автомобиля

Один из водителей выскочил на встречную полосу

29 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на Лесном тракте вечером 28 октября столкнулись четыре автомобиля, сообщили в ГАИ.

Предварительно установили, что 37-летний водитель Honda выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Mazda и Hyundai Santa Fe. Причем Mazda от удара отлетела в грузовик ГАЗ.

Пострадавших нет. В результате аварии проезд по участку был затруднен.

Ранее сообщили, что в Барнауле хотят отправить под стражу автомобилистку, которая сбила двух парней в центре города.