НОВОСТИОбщество

На Алтае пьяным родителям вернули двух трехлетних девочек, ушедших с пьянки

Взрослые даже не заметили исчезновения своих детей

24 октября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Усть-Пристани две трехлетние девочки отправились гулять по улицам, когда их мамы пили алкоголь, пишет районная газета "Авангард".

"Малышек заприметила неравнодушная жительница райцентра, которой показалось странным, что такие крошки смело идут по проезжей части совсем одни", – отмечает издание.

Девочки рассказали, что заблудились и сообщили свои имена. Женщина позвонила в полицию.

"Стражи правопорядка передали малышек родителям, которые даже не заметили исчезновения детей", – отмечает газета.

Алтайский край дети алкоголь

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

12:08:24 24-10-2023

Встречайте алкоголички с утра злых ОДНщиц.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:05 24-10-2023

Гость (12:08:24 24-10-2023) Встречайте алкоголички с утра злых ОДНщиц. ... Что это за зверь такой - ОДН?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:39 24-10-2023

Гость (13:49:05 24-10-2023) Что это за зверь такой - ОДН?... Обще Домовые Нужды же))) ну в квитанции есть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:52 24-10-2023

Гость (13:49:05 24-10-2023) Что это за зверь такой - ОДН?... "Отдел по делам несовершеннолетних"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:43 24-10-2023

Гость (14:09:52 24-10-2023) "Отдел по делам несовершеннолетних"... ПДН

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:55 24-10-2023

Ну двое это мало. Пусть еще рожают.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:45 24-10-2023

А зачем вернули? Они их снова потеряют. И не факт, что девочек спасут в очередной раз. Где орагны опеки? Почему нет проверок матерей-алкашек?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:29 24-10-2023

Гость (13:48:45 24-10-2023) А зачем вернули? Они их снова потеряют. И не факт, что девоч... Не спасут, так еще родят, делов-то. Главное, ценные единицы общества, поставляют государству будущих налогоплательщиков, а девочки еще и родить могут. Ну, те, которые выживут. Страна не вымрет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:29 24-10-2023

Как раз вымрет. Если плодиться в основном алкашки будут.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:33 24-10-2023

Гость (15:36:29 24-10-2023) Как раз вымрет. Если плодиться в основном алкашки будут. ... Слово "сарказм" вам незнакомо?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:53:32 25-10-2023

Гость (16:42:33 24-10-2023) Слово "сарказм" вам незнакомо? ... А вы его где написали? =)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:49 25-10-2023

Гость (15:36:29 24-10-2023) Как раз вымрет. Если плодиться в основном алкашки будут. ... так у нас как раз все и делается, что бы алкашки, маргиналы и т.д. рожали) потому что думающее и умеющее анализировать поколение не нужно, нужно послушное стадо с тиливизиром вместо головы, цель которого смочь раздобыть более менее съедобное хрючево и плодить себе подобных.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:10 24-10-2023

Отличные новости. У трезвых, но бедных отобрали, пьяным вернули...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров