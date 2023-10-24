На Алтае пьяным родителям вернули двух трехлетних девочек, ушедших с пьянки

Взрослые даже не заметили исчезновения своих детей

24 октября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Усть-Пристани две трехлетние девочки отправились гулять по улицам, когда их мамы пили алкоголь, пишет районная газета "Авангард".

"Малышек заприметила неравнодушная жительница райцентра, которой показалось странным, что такие крошки смело идут по проезжей части совсем одни", – отмечает издание.

Девочки рассказали, что заблудились и сообщили свои имена. Женщина позвонила в полицию.