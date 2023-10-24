На Алтае пьяным родителям вернули двух трехлетних девочек, ушедших с пьянки
Взрослые даже не заметили исчезновения своих детей
24 октября 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Усть-Пристани две трехлетние девочки отправились гулять по улицам, когда их мамы пили алкоголь, пишет районная газета "Авангард".
"Малышек заприметила неравнодушная жительница райцентра, которой показалось странным, что такие крошки смело идут по проезжей части совсем одни", – отмечает издание.
Девочки рассказали, что заблудились и сообщили свои имена. Женщина позвонила в полицию.
"Стражи правопорядка передали малышек родителям, которые даже не заметили исчезновения детей", – отмечает газета.
12:08:24 24-10-2023
Встречайте алкоголички с утра злых ОДНщиц.
13:49:05 24-10-2023
Гость (12:08:24 24-10-2023) Встречайте алкоголички с утра злых ОДНщиц. ... Что это за зверь такой - ОДН?
14:02:39 24-10-2023
Гость (13:49:05 24-10-2023) Что это за зверь такой - ОДН?... Обще Домовые Нужды же))) ну в квитанции есть
14:09:52 24-10-2023
Гость (13:49:05 24-10-2023) Что это за зверь такой - ОДН?... "Отдел по делам несовершеннолетних"
14:34:43 24-10-2023
Гость (14:09:52 24-10-2023) "Отдел по делам несовершеннолетних"... ПДН
12:08:55 24-10-2023
Ну двое это мало. Пусть еще рожают.
13:48:45 24-10-2023
А зачем вернули? Они их снова потеряют. И не факт, что девочек спасут в очередной раз. Где орагны опеки? Почему нет проверок матерей-алкашек?
14:30:29 24-10-2023
Гость (13:48:45 24-10-2023) А зачем вернули? Они их снова потеряют. И не факт, что девоч... Не спасут, так еще родят, делов-то. Главное, ценные единицы общества, поставляют государству будущих налогоплательщиков, а девочки еще и родить могут. Ну, те, которые выживут. Страна не вымрет.
15:36:29 24-10-2023
Как раз вымрет. Если плодиться в основном алкашки будут.
16:42:33 24-10-2023
Гость (15:36:29 24-10-2023) Как раз вымрет. Если плодиться в основном алкашки будут. ... Слово "сарказм" вам незнакомо?
01:53:32 25-10-2023
Гость (16:42:33 24-10-2023) Слово "сарказм" вам незнакомо? ... А вы его где написали? =)
11:08:49 25-10-2023
Гость (15:36:29 24-10-2023) Как раз вымрет. Если плодиться в основном алкашки будут. ... так у нас как раз все и делается, что бы алкашки, маргиналы и т.д. рожали) потому что думающее и умеющее анализировать поколение не нужно, нужно послушное стадо с тиливизиром вместо головы, цель которого смочь раздобыть более менее съедобное хрючево и плодить себе подобных.
15:43:10 24-10-2023
Отличные новости. У трезвых, но бедных отобрали, пьяным вернули...