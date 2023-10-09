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В Сибири мальчик ночью ушел в школу из-за "убежавшего" будильника и встретил полицию

Пятиклассник не стал будить маму и тихо вышел из дома

09 октября 2023, 14:15, ИА Амител

В Красноярском крае автоинспекторы вернули домой мальчика, который ночью отправился в школу, сообщает региональное МВД.

Экипаж ДПС в три часа ночи заметил идущего по обочине мальчика с рюкзаком. Правоохранители выяснили, что пятиклассник направлялся в школу.

"Мальчик пояснил, что когда будильник зазвонил, он встал и отправился на учебу, маму решил не будить", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД объяснили сонному школьнику, что время на телефоне "убежало вперед" и будильник сработал неправильно. После отвезли мальчика домой.

Мать ребенка спала, когда пришли правоохранители. Она поблагодарила их за то, что вернули сына живым и невредимым.

забавные истории дети Красноярский край полиция

Комментарии 10

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Гость

14:18:32 09-10-2023

Молодцы! Приятный нежданчик от ГИБДД!

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Гость

14:18:57 09-10-2023

Да много раз так в школу уходила))) и маму не будила. Благо школа во дворе.

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Гость

15:18:46 09-10-2023

Ничего себе мама спит как лошадь.

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Гость

16:08:39 09-10-2023

Гость (15:18:46 09-10-2023) Ничего себе мама спит как лошадь. ... Ну и кто минусует? :-) Такие же мамаши-лошади? Как не услышать, что ребенок встал, собрался, позавтракал и ушел из дома?

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Гость

16:41:04 09-10-2023

Гость (16:08:39 09-10-2023) Ну и кто минусует? :-) Такие же мамаши-лошади? Как не услыша... А где написано, что он завтракал?

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Гость

17:27:24 09-10-2023

Ну если ребенок не носится по квартире и не топает как КОНЬ, то вполне можно. встал тихонько , принял душ, выпил чаю и ушел. Я утром, когда на работу собираюсь - ни муж ни дочь не просыпаются

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Гость

17:05:45 09-10-2023

Гость (15:18:46 09-10-2023) Ничего себе мама спит как лошадь. ... Побудешь родителем - устанешь так, что тоже будешь спать как лошадь.

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Гость

18:39:01 09-10-2023

Гость (17:05:45 09-10-2023) Побудешь родителем - устанешь так, что тоже будешь спать как... Как раз нормальные родители спят чутко. И у них дети в три часа нгочи из дома не уходят. А вы дальше ушами хлопайте.

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Гость

16:56:07 09-10-2023

Что-то такое же недавно писали.

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гость

23:48:18 09-10-2023

Значит работают по ночам, что ж это радует.

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