В Сибири мальчик ночью ушел в школу из-за "убежавшего" будильника и встретил полицию

Пятиклассник не стал будить маму и тихо вышел из дома

09 октября 2023, 14:15, ИА Амител

В Красноярском крае автоинспекторы вернули домой мальчика, который ночью отправился в школу, сообщает региональное МВД.

Экипаж ДПС в три часа ночи заметил идущего по обочине мальчика с рюкзаком. Правоохранители выяснили, что пятиклассник направлялся в школу.

"Мальчик пояснил, что когда будильник зазвонил, он встал и отправился на учебу, маму решил не будить", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД объяснили сонному школьнику, что время на телефоне "убежало вперед" и будильник сработал неправильно. После отвезли мальчика домой.

Мать ребенка спала, когда пришли правоохранители. Она поблагодарила их за то, что вернули сына живым и невредимым.