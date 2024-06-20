На Алтае пьяный 19-летний мотоциклист наехал на бордюр и получил травмы

Парня привлекли к административной ответственности

20 июня 2024, 11:30, ИА Амител

Место ДТП в Акташе / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай пьяный 19-летний житель села Акташ получил травмы, упав с мотоцикла, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 июня около 00:35 на улице Крайней.

Во время движения на байке Racer Panther RC300 парень не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и налетел на бордюр.

В результате ДТП молодой человек обращался за медпомощью. Госпитализация ему не потребовалась, при этом медосвидетельствование на опьянение проходить он отказался. К тому же выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован.

В итоге сельчанина решили привлечь к административной ответственности.