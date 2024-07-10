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На Алтае пьяный 64-летний мотоциклист без прав врезался в бетонное ограждение

Мужчину госпитализировали

10 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 64-летний житель Усть-Канского района пострадал во время ночной поездки на мотоцикле, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 9 июля около 01:15 в селе Беш-Озек Шебалинского района.

Мужчина за рулем Racer не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на обочине. В результате падения сельчанин получил травмы и был госпитализирован. 

Полицейские выяснили, что в момент происшествия байкер был пьян. Кроме того, у него нет водительских прав.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

10:55:59 10-07-2024

Ну а нам какое дело до пьяного мотоциклиста в соседней области(республике)?

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Гость

13:28:21 10-07-2024

Гость (10:55:59 10-07-2024) Ну а нам какое дело до пьяного мотоциклиста в соседней облас...
Раньше майским днем в соседней республике местные не пропускали на западной границе по дороге на Берлин.Но кто-то много либеральничал.

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Мусик

11:04:44 10-07-2024

вот почему если бухой на тарахтелке - так сразу "байкер"???
байкер - это трезвый волосатый в кожане на харлее.

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Костя

11:42:06 10-07-2024

Racer... Это что?

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