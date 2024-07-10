На Алтае пьяный 64-летний мотоциклист без прав врезался в бетонное ограждение
Мужчину госпитализировали
10 июля 2024, 10:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай 64-летний житель Усть-Канского района пострадал во время ночной поездки на мотоцикле, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 9 июля около 01:15 в селе Беш-Озек Шебалинского района.
Мужчина за рулем Racer не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на обочине. В результате падения сельчанин получил травмы и был госпитализирован.
Полицейские выяснили, что в момент происшествия байкер был пьян. Кроме того, у него нет водительских прав.
10:55:59 10-07-2024
Ну а нам какое дело до пьяного мотоциклиста в соседней области(республике)?
13:28:21 10-07-2024
Гость (10:55:59 10-07-2024) Ну а нам какое дело до пьяного мотоциклиста в соседней облас...
Раньше майским днем в соседней республике местные не пропускали на западной границе по дороге на Берлин.Но кто-то много либеральничал.
11:04:44 10-07-2024
вот почему если бухой на тарахтелке - так сразу "байкер"???
байкер - это трезвый волосатый в кожане на харлее.
11:42:06 10-07-2024
Racer... Это что?