На Алтае пьяный 64-летний мотоциклист без прав врезался в бетонное ограждение

Мужчину госпитализировали

10 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 64-летний житель Усть-Канского района пострадал во время ночной поездки на мотоцикле, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 9 июля около 01:15 в селе Беш-Озек Шебалинского района.

Мужчина за рулем Racer не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на обочине. В результате падения сельчанин получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские выяснили, что в момент происшествия байкер был пьян. Кроме того, у него нет водительских прав.