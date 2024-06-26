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На Алтае 16-летний подросток без прав разбился на мотоцикле

Юношу госпитализировали

26 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Мотоцикл пострадавшего / Фото: 04.мвд.рф
Мотоцикл пострадавшего / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай вблизи села Онгудай 16-летний местный житель попал в ДТП на мотоцикле, сообщили в МВД региона.

24 июня около 19:40 парень ехал на байке Motoland XV200 и во время движения не выбрал безопасную скорость. В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание своего двухколесного транспорта.

В результате аварии юношу с травмами различной тяжести госпитализировали. В ходе разбирательства установили, что у него нет водительских прав.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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Элен без ребят

13:38:10 26-06-2024

вот почему мне таких дебилов не жалко, когда я самый сердобольный человек в мире?

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Гость

14:44:15 26-06-2024

Элен без ребят (13:38:10 26-06-2024) вот почему мне таких дебилов не жалко, когда я самый сердобо... Да, хорошие новости. Главное что без девчонки пассажирки

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Шурик

14:12:58 26-06-2024

Молодым нужно учиться гонять на 🛵...

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Гость

14:17:05 26-06-2024

Ездить купили , а мозги забыли при изготовлении вложить. Т.к. у самих небыло.

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