На Алтае 16-летний подросток без прав разбился на мотоцикле
Юношу госпитализировали
26 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Мотоцикл пострадавшего / Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай вблизи села Онгудай 16-летний местный житель попал в ДТП на мотоцикле, сообщили в МВД региона.
24 июня около 19:40 парень ехал на байке Motoland XV200 и во время движения не выбрал безопасную скорость. В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание своего двухколесного транспорта.
В результате аварии юношу с травмами различной тяжести госпитализировали. В ходе разбирательства установили, что у него нет водительских прав.
13:38:10 26-06-2024
вот почему мне таких дебилов не жалко, когда я самый сердобольный человек в мире?
14:44:15 26-06-2024
Элен без ребят (13:38:10 26-06-2024) вот почему мне таких дебилов не жалко, когда я самый сердобо... Да, хорошие новости. Главное что без девчонки пассажирки
14:12:58 26-06-2024
Молодым нужно учиться гонять на 🛵...
14:17:05 26-06-2024
Ездить купили , а мозги забыли при изготовлении вложить. Т.к. у самих небыло.