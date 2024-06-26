На Алтае 16-летний подросток без прав разбился на мотоцикле

Юношу госпитализировали

26 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Мотоцикл пострадавшего / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай вблизи села Онгудай 16-летний местный житель попал в ДТП на мотоцикле, сообщили в МВД региона.

24 июня около 19:40 парень ехал на байке Motoland XV200 и во время движения не выбрал безопасную скорость. В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание своего двухколесного транспорта.

В результате аварии юношу с травмами различной тяжести госпитализировали. В ходе разбирательства установили, что у него нет водительских прав.