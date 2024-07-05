На Алтае пьяный мотоциклист улетел в кювет и получил травмы

Мужчину госпитализировали

05 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Мотоцикл / Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске пьяный мотоциклист угодил в кювет и получил травмы, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

В полночь 4 июля 34-летний мужчина ехал по улице Чкалова. Не выбрав безопасную скорость, он не справился с управлением и в районе дома № 13 совершил съезд с дороги. Горожанину потребовалась госпитализация.

"В ходе разбирательства установили, что он сел за руль мотоцикла с признаками алкогольного опьянения, а также не имея соответствующей категории на управление транспортным средством", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины вынесли определение о возбуждении административного дела.