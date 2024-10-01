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На Алтае пьяный мужчина сел за руль китайского внедорожника и попал в ДТП

При столкновении в аварии пострадала женщина

01 октября 2024, 15:31, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Пьяный водитель устроил ДТП на улице Чаптынова в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 28 сентября около 17:15 у дома № 34.

47-летний местный житель за рулем Geely Atlas Pro выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с Renault Logan.

В результате ДТП в республиканскую больницу за медпомощью обращалась 45-летняя пассажирка "Логана". Не госпитализирована.

Установили, что водитель Geely сел за руль пьяным. Его привлекли к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

15:35:06 01-10-2024

А говорили, что китайские машины сами ездят.12

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Гость

15:51:02 01-10-2024

Да это все из-за китайца!

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Ужас

16:05:47 01-10-2024

Для чего указывать страну производства автомобиля? Это мусорная информация.

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