На Алтае пьяный мужчина сел за руль китайского внедорожника и попал в ДТП
При столкновении в аварии пострадала женщина
01 октября 2024, 15:31, ИА Амител
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Чаптынова в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 28 сентября около 17:15 у дома № 34.
47-летний местный житель за рулем Geely Atlas Pro выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с Renault Logan.
В результате ДТП в республиканскую больницу за медпомощью обращалась 45-летняя пассажирка "Логана". Не госпитализирована.
Установили, что водитель Geely сел за руль пьяным. Его привлекли к административной ответственности.
15:35:06 01-10-2024
А говорили, что китайские машины сами ездят.12
15:51:02 01-10-2024
Да это все из-за китайца!
16:05:47 01-10-2024
Для чего указывать страну производства автомобиля? Это мусорная информация.