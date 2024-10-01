На Алтае пьяный мужчина сел за руль китайского внедорожника и попал в ДТП

При столкновении в аварии пострадала женщина

01 октября 2024, 15:31, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Пьяный водитель устроил ДТП на улице Чаптынова в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 28 сентября около 17:15 у дома № 34.

47-летний местный житель за рулем Geely Atlas Pro выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с Renault Logan.

В результате ДТП в республиканскую больницу за медпомощью обращалась 45-летняя пассажирка "Логана". Не госпитализирована.

Установили, что водитель Geely сел за руль пьяным. Его привлекли к административной ответственности.