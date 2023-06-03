На Алтае пьяный отец напал на дочь за то, что та не помыла клетку питомца

Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей

03 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бийске пьяный отец избил дочь за то, что она не помыла клетку домашнего питомца. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Отмечается, что в ходе конфликта мужчина начал хватать девочку за руки и плечи, в результате чего у неё появились кровоподтёки. Испуганный ребёнок выбежал в подъезд и попросил соседей вызвать полицию.

Злоумышленник признал вину. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей в доход государства.