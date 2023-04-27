22 апреля 41-летний барнаулец избил 11-летнюю падчерицу, сообщают в СУ СК по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчиной двигало "чувство мести". Вечером 21 апреля он с женой отдыхал в ночном клубе. Как выяснили следователи, там пара пила алкоголь и между супругами вспыхнул конфликт.

Когда они вернулись домой, мужчина начал избивать жену. Она смогла сбежать, но оставила с разъярённым супругом детей. Тот набросился с кулаками на падчерицу.

В это время в доме находились ещё двое детей. Они мужчине родные и он их не тронул.