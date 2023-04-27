Девочка из Барнаула, избитая отчимом, может ослепнуть: что об этом известно?
Девочка-подросток, жестоко избитая собственным отчимом в Барнауле, может остаться без зрения
27 апреля 2023, 13:42, Анастасия Бичакова
11-летняя девочка, которую жестоко избил отчим в Барнауле, может лишиться зрения.
Что известно о ситуации – читайте в материале amic.ru.
За что отчим жестоко избил падчерицу?
22 апреля 41-летний барнаулец избил 11-летнюю падчерицу, сообщают в СУ СК по Алтайскому краю.
По версии следствия, мужчиной двигало "чувство мести". Вечером 21 апреля он с женой отдыхал в ночном клубе. Как выяснили следователи, там пара пила алкоголь и между супругами вспыхнул конфликт.
Когда они вернулись домой, мужчина начал избивать жену. Она смогла сбежать, но оставила с разъярённым супругом детей. Тот набросился с кулаками на падчерицу.
В это время в доме находились ещё двое детей. Они мужчине родные и он их не тронул.
Какие травмы получила девочка?
У девочки множественные переломы костей лица и тела, а также черепно-мозговая травма.
Травмы настолько тяжёлые, что её увезли в реанимацию городской детской больницы. 26 апреля её перевели в палату отделения травмы БСМП.
Как сейчас себя чувствует девочка?
Родной отец ребёнка со ссылкой на врачей говорит, что дочери грозят серьёзнейшие осложнения. Возможна потеря зрения.
Несмотря на положительную динамику, пострадавшая девочка может ослепнуть из-за полученных травм. Об этом её родной отец рассказал "АиФ-Алтай".
"Дочь так сильно избита, что врачи опасаются за её зрение, есть угроза, что ребёнок может ослепнуть", – подчеркнул он.
Что грозит отчиму?
Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Его отправили на два месяца под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Что сейчас с мамой девочки?
Пока неизвестно. Но родной отец девочки убеждён, что её мать несёт ответственность за произошедшее.
"Я считаю бывшую жену тоже виновной, потому что она оставила ребёнка в опасности, и, как выясняется сейчас, отчим и до этого избивал мою дочь", – отметил мужчина.
13:44:46 27-04-2023
Она еще и несколько детей от этого урода родила... кто в стране плодится? Дегенераты...
13:54:54 27-04-2023
Почему на мать не заводят дело по оставлению в опасности несовершеннолетнего ребенка?
14:22:52 27-04-2023
К родному отцу тоже есть вопрос, почему только сейчас выяснилось, что отчим ранее избивал ребенка? Надо следить за жизнью своих детей, даже если ты ушел из семьи. Пока ребенок не достиг совершеннолетия, ответственность за его жизнь и здоровье лежит и на матери, и на отце.
14:32:24 27-04-2023
Кгхм... Он же ошибся. Он хотел избить не девочку, а мать. "Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом свою сожительницу, но смертельно ранил ее дочку, обвинение просило назначить наказание в 12 лет колонии строгого режима." Так что... какие десять лет? Он же даже не убил. Это же не с чистым листком бумаги на улице стоять, это всего-навсего кого-то искалечил.
15:30:17 27-04-2023
Гость (14:32:24 27-04-2023) Кгхм... Он же ошибся. Он хотел избить не девочку, а мать. "С... Это он так сказал, что ошибся. Но девочку он и раньше избивал. Или тоже всё по ошибке? НЕ ВЕРЮ. Сорвал злобу на ребенке, а теперь отмазки ищет.
15:03:36 27-04-2023
Почему бы таких не расстреливать? Ах да, это же не собака, а "разумный" человек, гуманизм и всё такое. Люди убивают/калечат детей ежедневно и ничего, 10 лет(отсидит по факту 5) и не стерилизую - на волю. P.S.Да-да, зоошиза я и всё такое.
15:32:10 27-04-2023
Гость (15:03:36 27-04-2023) Почему бы таких не расстреливать? Ах да, это же не собака, а... Я за расстрел в таких случаях. Мне не важно, кто опасен для окружающих - человек, собака. Но быть их не должно на свободе (а в неволе пожизненно их содержать тоже не вижу смысла).
16:04:08 27-04-2023
Для этого нелюдя и смертная казнь слишком легкое наказание. Пусть отрабатывает на самом вредном производстве или "подопытным кроликом" при фармлаборатории.
09:55:21 28-04-2023
еще подождите эта горе сожительница еще его и отмазывать будет. Сразу понятно что дети ей и не надо . Главное пособия получать за них. а ребенок инвалидом остаться может теперь. И с хмыря этого на содержание девочки инвалида не возьмешь. Маргиналам закон не писан
10:17:16 28-04-2023
Это моральный урод, он просто конченый какой-то! Наказание должно быть максимально жёстким за такое преступление, покалечить маленького ребёнка, не способного ввиду малого возраста дать адекватный отпор!
22:02:42 30-04-2023
Женщина очень умная - такого жениха выбрала. Хотя, это может быть и специально, чтобы на пособиях навариться.
08:00:48 02-05-2023
Его так же надо избить. По справедливости - смертная казнь за то, что посмел изуродовать жизнь невинному ребенку, но так как у нас нет смертной казни, а 10 лет тюрьмы - это ничто по сравнению с той жизнью , на которую он обрёл девочку, то избить его надо так, чтобы ...
08:40:58 02-05-2023
потаскухи, задолбали сношаться с кем попало, тьфу, блин одни отчимы в России, почему нет полных семей, поучитесь у азиатов, почему они могут сохранять семьи, а наши придурки нет, из за этого страдают дети, подонки, алкаши гребанные