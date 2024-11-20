На Алтае пьяный пенсионер на "Крузаке" устроил ДТП с тремя пострадавшими

Водитель выехал на встречную полосу

20 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

ДТП в Онгудайском районе / Фото: 04.мвд.рф

В Онгудайском районе Республики Алтай при столкновении автомобилей пострадали три человека, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 ноября около 18:10 возле села Ело.

70-летний местный житель за рулем Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой находился 61-летний житель села Каракол.

ДТП в Онгудайском районе / Фото: 04.мвд.рф

"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель автомобиля Toyota Camry. Кроме того, медицинская помощь была оказана и двум его пассажирам – женщинам 57 и 83 лет. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что водитель Land Cruiser сел за руль пьяным. Проходить медосвидетельствование он отказался. На него составили административные материалы.