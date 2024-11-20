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На Алтае пьяный пенсионер на "Крузаке" устроил ДТП с тремя пострадавшими

Водитель выехал на встречную полосу

20 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

ДТП в Онгудайском районе / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Онгудайском районе / Фото: 04.мвд.рф

В Онгудайском районе Республики Алтай при столкновении автомобилей пострадали три человека, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 ноября около 18:10 возле села Ело.

70-летний местный житель за рулем Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой находился 61-летний житель села Каракол.

ДТП в Онгудайском районе / Фото: 04.мвд.рф

"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель автомобиля Toyota Camry. Кроме того, медицинская помощь была оказана и двум его пассажирам – женщинам 57 и 83 лет. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что водитель Land Cruiser сел за руль пьяным. Проходить медосвидетельствование он отказался. На него составили административные материалы. 

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

15:12:06 20-11-2024

пьяный пенсионер на "Крузаке" ---- наверное пенсия хорошая

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Гость

15:18:55 20-11-2024

На "крузаке"... Тогда уж так: "бухой дед на крузаке снес камрюху - троих ушатал"

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Гость

15:20:38 20-11-2024

Онгудайский район, район контрастов.

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Гость

17:39:53 20-11-2024

Если "Крузак" так пострадал, то как выглядет Камри?

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Гость

19:06:04 20-11-2024

Гость (17:39:53 20-11-2024) Если "Крузак" так пострадал, то как выглядет Камри?... никак

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Гость

13:53:54 29-11-2024

Гость (17:39:53 20-11-2024) Если "Крузак" так пострадал, то как выглядет Камри?... Камри на фото ниже.

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