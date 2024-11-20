На Алтае пьяный пенсионер на "Крузаке" устроил ДТП с тремя пострадавшими
Водитель выехал на встречную полосу
20 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
В Онгудайском районе Республики Алтай при столкновении автомобилей пострадали три человека, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 19 ноября около 18:10 возле села Ело.
70-летний местный житель за рулем Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой находился 61-летний житель села Каракол.
"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель автомобиля Toyota Camry. Кроме того, медицинская помощь была оказана и двум его пассажирам – женщинам 57 и 83 лет. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
Оказалось, что водитель Land Cruiser сел за руль пьяным. Проходить медосвидетельствование он отказался. На него составили административные материалы.
15:12:06 20-11-2024
пьяный пенсионер на "Крузаке" ---- наверное пенсия хорошая
15:18:55 20-11-2024
На "крузаке"... Тогда уж так: "бухой дед на крузаке снес камрюху - троих ушатал"
15:20:38 20-11-2024
Онгудайский район, район контрастов.
17:39:53 20-11-2024
Если "Крузак" так пострадал, то как выглядет Камри?
19:06:04 20-11-2024
Гость (17:39:53 20-11-2024) Если "Крузак" так пострадал, то как выглядет Камри?... никак
13:53:54 29-11-2024
Гость (17:39:53 20-11-2024) Если "Крузак" так пострадал, то как выглядет Камри?... Камри на фото ниже.