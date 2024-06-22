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На Алтае пьяный подросток взял бабушкин автомобиль и уничтожил его в ДТП

Во время движение юноша перевернулся и машина сгорела, он и его пассажир госпитализированы

22 июня 2024, 19:40, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

ДТП с участием подростков произошло в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай

Ночью 22 июня пьяный 17-летний парень взял ключи от Mitsubishi Mirage Dingo своей бабушки и поехал кататься с 15-летним приятелем. Однако около 03:20 они перевернулись у дома № 8 на улице Барнаульской и авто загорелось.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицией на берегу реки Маймы. Оба подростка госпитализированы, причем пассажир, как отмечается, получил тяжелые травмы.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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Евгений...

20:21:55 22-06-2024

Пьяный за рулем-террорист..

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Сергей

20:39:38 22-06-2024

Хороший внук, избавил свою бабушку от машины

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Гость

20:46:07 22-06-2024

Если "уничтожил его", то утилизатор получается!!! Ему ещё премию нужно выписать! И звезду героя дать! Или орден сутулого на кройняк...

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Паша

14:07:27 23-06-2024

Гость (20:46:07 22-06-2024) Если "уничтожил его", то утилизатор получается!!! Ему ещё пр... премию дарвина за самую нелепую смерть.

жаль выжил мозгов как не было так и не будет.
вообще утилизировать надо конченных малолеток особенно самокатчиков.

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