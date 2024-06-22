На Алтае пьяный подросток взял бабушкин автомобиль и уничтожил его в ДТП

Во время движение юноша перевернулся и машина сгорела, он и его пассажир госпитализированы

22 июня 2024, 19:40, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

ДТП с участием подростков произошло в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай

Ночью 22 июня пьяный 17-летний парень взял ключи от Mitsubishi Mirage Dingo своей бабушки и поехал кататься с 15-летним приятелем. Однако около 03:20 они перевернулись у дома № 8 на улице Барнаульской и авто загорелось.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицией на берегу реки Маймы. Оба подростка госпитализированы, причем пассажир, как отмечается, получил тяжелые травмы.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.