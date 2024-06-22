На Алтае пьяный подросток взял бабушкин автомобиль и уничтожил его в ДТП
Во время движение юноша перевернулся и машина сгорела, он и его пассажир госпитализированы
22 июня 2024, 19:40, ИА Амител
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП с участием подростков произошло в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай
Ночью 22 июня пьяный 17-летний парень взял ключи от Mitsubishi Mirage Dingo своей бабушки и поехал кататься с 15-летним приятелем. Однако около 03:20 они перевернулись у дома № 8 на улице Барнаульской и авто загорелось.
Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицией на берегу реки Маймы. Оба подростка госпитализированы, причем пассажир, как отмечается, получил тяжелые травмы.
По факту ДТП правоохранители проводят проверку.
20:21:55 22-06-2024
Пьяный за рулем-террорист..
20:39:38 22-06-2024
Хороший внук, избавил свою бабушку от машины
20:46:07 22-06-2024
Если "уничтожил его", то утилизатор получается!!! Ему ещё премию нужно выписать! И звезду героя дать! Или орден сутулого на кройняк...
14:07:27 23-06-2024
Гость (20:46:07 22-06-2024) Если "уничтожил его", то утилизатор получается!!! Ему ещё пр... премию дарвина за самую нелепую смерть.
жаль выжил мозгов как не было так и не будет.
вообще утилизировать надо конченных малолеток особенно самокатчиков.