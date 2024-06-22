Соцсети: пьяные девушки перевернулись на автомобиле под Барнаулом

ДТП случилось в садоводстве "Искра"

22 июня 2024, 11:50, ИА Амител

ДТП в "Искре" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Девушки перевернулись на автомобиле в садоводстве "Искра" под Барнаулом, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

"Пьяненькие девочки решили покататься, но получилось не очень. Слава богу, все живы", – рассказал свидетель.

На фото с места аварии видно, что красное авто приземлилось на крышу в паре метрах от дороги рядом с деревом. Девушки из машины выбрались.