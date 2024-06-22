Соцсети: пьяные девушки перевернулись на автомобиле под Барнаулом
ДТП случилось в садоводстве "Искра"
22 июня 2024, 11:50, ИА Амител
ДТП в "Искре" / Фото: "Инцидент Барнаул"
Девушки перевернулись на автомобиле в садоводстве "Искра" под Барнаулом, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
"Пьяненькие девочки решили покататься, но получилось не очень. Слава богу, все живы", – рассказал свидетель.
На фото с места аварии видно, что красное авто приземлилось на крышу в паре метрах от дороги рядом с деревом. Девушки из машины выбрались.
11:56:39 22-06-2024
Им бы балтышки мять, а они рычаги дёргают.
12:00:32 22-06-2024
Красотки мне понравились они
13:04:30 22-06-2024
Хорошо то как
14:43:49 22-06-2024
дефченки пофестивалить решили)))
15:01:59 22-06-2024
всем весело, как я посмотрю. а то, что эти овцы могли убить несколько человек, вам без разницы?
16:25:54 22-06-2024
Лучше бы убились. таким мозгом размножаться нужно запретить конституционно
12:35:34 23-06-2024
Гость (16:25:54 22-06-2024) Лучше бы убились. таким мозгом размножаться нужно запретить... вам виднее.
11:23:44 23-06-2024
Это ужасно, мы не должны молчать, надо чтобы виновные понисли наказание, позор, если на пути оказались ЛЮДИ.
12:34:37 23-06-2024
Гость (11:23:44 23-06-2024) Это ужасно, мы не должны молчать, надо чтобы виновные понисл... ну или просто понИсли
11:44:15 23-06-2024
Правая уже понимает, как наказывать будут