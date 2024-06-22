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Соцсети: пьяные девушки перевернулись на автомобиле под Барнаулом

ДТП случилось в садоводстве "Искра"

22 июня 2024, 11:50, ИА Амител

ДТП в "Искре" / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в "Искре" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Девушки перевернулись на автомобиле в садоводстве "Искра" под Барнаулом, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

"Пьяненькие девочки решили покататься, но получилось не очень. Слава богу, все живы", – рассказал свидетель.

На фото с места аварии видно, что красное авто приземлилось на крышу в паре метрах от дороги рядом с деревом. Девушки из машины выбрались.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 10

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Гость

11:56:39 22-06-2024

Им бы балтышки мять, а они рычаги дёргают.

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Alexandr

12:00:32 22-06-2024

Красотки мне понравились они

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Гость

13:04:30 22-06-2024

Хорошо то как

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Гость

14:43:49 22-06-2024

дефченки пофестивалить решили)))

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Элен без ребят

15:01:59 22-06-2024

всем весело, как я посмотрю. а то, что эти овцы могли убить несколько человек, вам без разницы?

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Гость

16:25:54 22-06-2024

Лучше бы убились. таким мозгом размножаться нужно запретить конституционно

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Жора

12:35:34 23-06-2024

Гость (16:25:54 22-06-2024) Лучше бы убились. таким мозгом размножаться нужно запретить... вам виднее.

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Гость

11:23:44 23-06-2024

Это ужасно, мы не должны молчать, надо чтобы виновные понисли наказание, позор, если на пути оказались ЛЮДИ.

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Жора

12:34:37 23-06-2024

Гость (11:23:44 23-06-2024) Это ужасно, мы не должны молчать, надо чтобы виновные понисл... ну или просто понИсли

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Гость

11:44:15 23-06-2024

Правая уже понимает, как наказывать будут

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