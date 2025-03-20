На Алтае пьяный водитель и пассажир пострадали при опрокидывании иномарки

У автомобилиста также не было прав

20 марта 2025, 14:42, ИА Амител

ДТП вблизи села Курай / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека получили травмы при опрокидывании легкового автомобиля в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 марта около 18:00 вблизи села Курай.

49-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля Nissan Cefiro не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП в Кош-Агачскую районную больницу за медицинской помощью обращались водитель и 37-летний пассажир иномарки. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что автомобилист сел за руль пьяным и не имея водительских прав. Его привлекли к административной ответственности.