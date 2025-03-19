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Американский тягач перевернулся в горах Алтая. Фото

Водителя госпитализировали

19 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Грузовик Kenworth T-600 перевернулся вблизи села Шебалино в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 18 марта около 15:00. 34-летний житель Майминского района за рулем тягача не справился с управлением и опрокинулся на отбойник.

Водителя с травмами различной тяжести госпитализировали.

Полицейские теперь проводят административное расследование: уточняют причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Константин

12:36:18 19-03-2025

Камаз то прошел бы...

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Гость

13:16:22 19-03-2025

семинский перевал, спуск, там постоянно знаки на скорость, либо летел, либо тормоза, хотя может центровка груза, если он был...

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