Американский тягач перевернулся в горах Алтая. Фото

Водителя госпитализировали

19 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Грузовик Kenworth T-600 перевернулся вблизи села Шебалино в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 18 марта около 15:00. 34-летний житель Майминского района за рулем тягача не справился с управлением и опрокинулся на отбойник.

Водителя с травмами различной тяжести госпитализировали.

Полицейские теперь проводят административное расследование: уточняют причины и обстоятельства произошедшего.