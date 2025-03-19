Американский тягач перевернулся в горах Алтая. Фото
Водителя госпитализировали
19 марта 2025, 12:30, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Грузовик Kenworth T-600 перевернулся вблизи села Шебалино в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 18 марта около 15:00. 34-летний житель Майминского района за рулем тягача не справился с управлением и опрокинулся на отбойник.
Водителя с травмами различной тяжести госпитализировали.
Полицейские теперь проводят административное расследование: уточняют причины и обстоятельства произошедшего.
12:36:18 19-03-2025
Камаз то прошел бы...
13:16:22 19-03-2025
семинский перевал, спуск, там постоянно знаки на скорость, либо летел, либо тормоза, хотя может центровка груза, если он был...