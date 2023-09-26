На Алтае пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП и превратил машину в груду металла

В результате аварии пострадали два человека

26 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Республике Алтай по вине пьяного водителя без прав, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 24 сентября около 12:15 вблизи села Мыюта Шебалинского района. 28-летний мужчина ехал на ВАЗ-21099, но по пути не справился с управлением и выскочил на встречку, где допустил столкновение с Mazda Demio и Toyota Gaia. При этом от удара у отечественной легковушки вылетел аккумулятор, который приземлился на встречный Renault Duster.

В итоге медики госпитализировали водителя ВАЗа и его 36-летнюю пассажирку. Остальным участникам ДТП медпомощь не потребовалась.