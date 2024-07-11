НОВОСТИОбщество

На Алтае пытаются спасти хотя бы часть деревянного храма XIX века

В судьбе храма участвует много неравнодушных людей и разных специалистов

11 июля 2024, 11:49, ИА Амител

Храм в селе Волчно-Бурлинское / Фото: Telegram-канал Deringarchitect & Klassika

Волонтеры и реставраторы обследовали в селе Волчно-Бурлинское почти полностью разрушенный деревянный храм XIX века, сообщает архитектор Александр Деринг в своем Telegram-канале.

"Сложная и трагическая история храма и его настоятелей семьи Вознесенских стала предметом изучения и желанием сохранить хотя бы уцелевшую его часть для потомков и истории села", – отметил Деринг.

Он подчеркнул, что в судьбе храма участвует много неравнодушных. В частности, волонтеры провели первичный осмотр строения, студенты АГИК сделали дипломный проект с предложениями создать в этом месте общественное пространство, реставраторы пытаются оценить степень разрушения и возможности сохранения, краевед пишет историю храма и семьи Вознесенских.

Фото: проект Петропавловского собора в Барнауле

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Алтайский край религия недвижимость реставрация

Комментарии 13

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Гость

11:50:50 11-07-2024

развалюха и хлам - больше некуда деть силы и деньги

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Гость

12:51:08 11-07-2024

Гость (11:50:50 11-07-2024) развалюха и хлам - больше некуда деть силы и деньги... храм - историческая основа этого села. Исчезни он - не станет и села и помнить никто не будет историю. Просто будет пустошь без истории. А потом сюда придут завоеватели и скажут что это всегда их земля была. И погонят вас таких современных пинками отсель. Ааа нет вы сами свалите - жить надо там где под опой теплее так?

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Гость

11:52:31 11-07-2024

Нафига!?
Всех загнать в агломерации, а сельские территории отдать в аренду на 49 лет, индийцам и китайцам!...

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Элен без ребят

12:36:03 11-07-2024

ну пусть активисты по гнилой дощечке домой унесут и наслаждаются спасенной частью этой развалюхи.

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Мусик

13:09:51 11-07-2024

Элен без ребят (12:36:03 11-07-2024) ну пусть активисты по гнилой дощечке домой унесут и наслажда... вы такая злая потому что.
и это не вопрос.

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Элен без ребят

15:00:47 11-07-2024

Мусик (13:09:51 11-07-2024) вы такая злая потому что.и это не вопрос.... просто вы меня плохо знаете. я самый добрый человек в мире, только некоторых двуногих недолюбливаю (не всех)).

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Гость

12:46:09 11-07-2024

А РПЦ не желает этот храм восстановить ?

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Гость

13:04:05 11-07-2024

Вообще-то это дело РПЦ. У неё денег много-пускай спасает.

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Гость

13:41:11 11-07-2024

его полностью заново построить надо, восстанавливать там с виду нечего. А вот построить на том же месте - что б и да

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Мусик

13:42:00 11-07-2024

наблюдал как в красноярске старые здания в центре для алросы по нумерованым бревнышкам раскладывали и в другую локацию перевозили. долго, нежно-осторожно, профессионально.
приспросился сколько процесс стоил. слегка офигел.

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Гость

14:08:15 11-07-2024

....Его здесь нет. Он воскрес... как все таки актуальна фраза из Библии.

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Гость

14:09:59 11-07-2024

Хорошее дело, к истории надо относится бережно, какая бы она не была, это как родители, их не выбирают, но чтить и помнить их обязан.

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Мусик

16:45:16 11-07-2024

Гость (14:09:59 11-07-2024) Хорошее дело, к истории надо относится бережно, какая бы она... пока, судя по тексту новости, к теме присосались креатифщики, и свой кусочек откусили.

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