На Алтае пытаются спасти хотя бы часть деревянного храма XIX века

В судьбе храма участвует много неравнодушных людей и разных специалистов

11 июля 2024, 11:49, ИА Амител

Храм в селе Волчно-Бурлинское / Фото: Telegram-канал Deringarchitect & Klassika

Волонтеры и реставраторы обследовали в селе Волчно-Бурлинское почти полностью разрушенный деревянный храм XIX века, сообщает архитектор Александр Деринг в своем Telegram-канале.

"Сложная и трагическая история храма и его настоятелей семьи Вознесенских стала предметом изучения и желанием сохранить хотя бы уцелевшую его часть для потомков и истории села", – отметил Деринг.

Он подчеркнул, что в судьбе храма участвует много неравнодушных. В частности, волонтеры провели первичный осмотр строения, студенты АГИК сделали дипломный проект с предложениями создать в этом месте общественное пространство, реставраторы пытаются оценить степень разрушения и возможности сохранения, краевед пишет историю храма и семьи Вознесенских.