"Задача не поставить хоть куда". Зачем РПЦ хочет восстановить собор в центре Барнаула

Amic.ru поговорил с протоиереем Георгием Крейдуном и узнал детали проекта нового храма на площади Свободы

28 ноября 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: проект Петропавловского собора в Барнауле

Градостроительный совет Барнаула в середине октября рассмотрел проект Петропавловского собора в Барнауле, который РПЦ планирует восстановить на площади Свободы. Красивое каменное здание 1771 года постройки разрушили в 30-е годы при советской власти, и Церковь уже давно пытается возвести его заново. Члены градсовета в целом поддержали проект и рекомендовали строить новый Петропавловский собор на том месте, где он и стоял изначально. Правда, для этого потребуется "забрать" у города часть автомобильной дороги на площади Свободы и вырубить несколько деревьев. Amic.ru поговорил с настоятелем общины верующих Петропавловского кафедрального собора, протоиереем Георгием Крейдуном о том, почему храм нельзя возводить в другом месте Барнаула. Представитель РПЦ уверен, что большинство горожан ждет восстановления собора и это будет "исторической справедливостью". Кстати, на возведение храма потребуется не менее 140 миллионов рублей. И эти деньги у Церкви уже есть.

"Общественность уже давно готова к восстановлению храма"

– Вопрос о восстановлении Петропавловского собора Церковь ставит уже давно. Более того, проект нового храма мастерская Александра Деринга "Классика" разработала много лет назад. Почему РПЦ только сейчас вынесла проект на обсуждение градсовета?

– Это не совсем верно. Мы неоднократно говорили о судьбе собора с общественниками, краеведами, учеными и архитекторами. А вот органы власти впервые вынесли этот вопрос на обсуждение. Можно констатировать, что фактически именно сейчас мэрия Барнаула официально включилась в историю о судьбе Петропавловского собора. Общественность уже давно готова к восстановлению храма.

Фото: проект Петропавловского собора в Барнауле

– Так кто был инициатором обсуждения проекта на градсовете: власть ли Церковь?

– Мы от имени общины верующих Петропавловского собора направили письмо на имя главы города Вячеслава Франка за подписью митрополита Сергия, в котором попросили рассмотреть проект. Вообще, это самая старейшая община верующих в городе, она существует с 1750 года.

– Почему вы так уверены, что общественность готова к восстановлению собора на площади Свободы?

– Церковь к этому процессу готова давно, а вот общество, боюсь, может даже перезреть. Люди стареют, уходит из жизни поколение, которое дорожит и ценит прежнюю историю Барнаула. Еще 20 лет назад можно было встретить людей, посещавших Петропавловский собор до его сноса в 1930-е годы. Поколение, которое общалось со свидетелями тех событий, постепенно тоже уходит. Последующие поколения могут просто не осмыслить историческую значимость для Барнаула первого каменного собора в нашем городе. Не случайно большинство экспертов градостроительного совета однозначно заявили: "Это историческая справедливость". Важно, что руководство города в лице первого заместителя главы администрации Андрея Алексеевича Федорова увидело единодушие архитекторов в том, что храм восстанавливать нужно. Причем как можно быстрее. Нельзя затягивать с этим вопросом.

Георгий Крейдун / Фото: Алтайская епархия

– На градсовете обсуждалось несколько концепций того, каким может быть здание. Почему вы выбрали для проекта чертежи храма, как он изначально выглядел в 1771 году?

– Первый эскизный проект по фотографиям начала ХХ века у нас был готов еще в 2017 году. Эксперты и ученые провели колоссальную работу, чтобы найти первые чертежи собора, как он выглядел изначально. Сначала нашли чертеж здания в разрезе, а вот фото фасада нет. В этом году отмечалось 25-летие международного "Демидовского фонда", приезжали гости в Барнаул с альбомом, где собраны фотографии экспонатов фонда. Там оказался чертеж фасада Петропавловского собора, как он выглядел изначально. Это планы XVIII века, сделанные местными инженерами на основе присланных в Барнаул из столицы. Уже позже – в середине XIX века – здание было заметно реконструировано. Тогда водрузили десятитонный колокол, надстроили ярус колокольни, укрепили фундамент и провели капремонт храма.

"В 2017-м мы считали, что на возведение здания собора необходимо 140 миллионов рублей"

– Дорого ли восстанавливать собор или это коммерческая тайна? Где вы планируете искать деньги?

– Церковь – это не бюджетная организация, и строить храм мы будем на деньги меценатов из числа барнаульских предпринимателей. Есть успешные люди в городе, которые готовы жертвовать средства на благое дело. Что касается стоимости восстановления храма, то точных цифр сейчас я назвать не смогу. В 2017-м мы считали, что на возведение здания собора необходимо 140 миллионов рублей. Это без учета куполов, росписи стен и благоустройства. За семь лет цены на строительные материалы выросли значительно. Когда власть одобрит строительство собора, будет готова проектно-сметная документация и станет известна окончательная стоимость реализации проекта.

– Какой облик храма, по вашему мнению, будет более правильным восстановить: изначальный или уже тот, что потом переделали?

– Многие историки постоянно напоминают, что в архитектуре Барнаула прослеживается влияние Санкт-Петербурга. Дело в том, что до перестройки храма, в середине XIX века, Петропавловский собор соответствовал питерской архитектуре. После изменений, о которых мы можем судить по фотографиям, архитектурная целостность собора заметно пострадала. Храм стал монументальнее, но архитектурно более "простым". А на первоначальном чертеже Петропавловского собора понятна задумка авторов. Это красивая архитектура в стиле барокко, соответствовавшая в свое время статусу столицы Сибири.

– Если администрация Барнаула разрешит строить собор в ближайшее время, то сколько времени понадобится для того, чтобы начать работы? Члены градсовета говорили о том, что стройка в центре города не должна затянуться на годы.

– Подготовка будет длиться дольше, чем сама стройка. Рядом находятся памятники архитектуры, поэтому необходимо пройти экспертизы и различные изыскания. Построить собор можно быстро, но для этого нужно решение соответствующих властей. Мы не можем сами начать строить храм. Должна быть "симфония" духовной и светской власти. Будем обсуждать вместе с мэрией Барнаула дорожную карту по восстановлению Петропавловского собора. Вся эта работа сугубо профессиональная. Для горожан будет понятен только процесс непосредственного строительства на площади Свободы.

"Люди, выступающие против, всегда найдутся"

– По итогам первого градсовета эксперты рекомендовали восстанавливать собор в исторических границах – там, где он раньше и находился. Вы довольны этим решением?

– Вполне. Мы изначально проработали все варианты того, где может быть расположен собор. Сделали несколько эскизных проектов, поэтому были готовы к любому решению градостроительного совета. Эксперты рекомендовали восстановить храм на том месте, где он был изначально. Хотя мы были готовы сдвинуть объект, но в пределах площади, если это было бы необходимо.

– Получается, что в другой части Барнаула строить Петропавловский собор вы не собираетесь, даже если это будет обязательное условие городских властей?

– Там мы будем строить другие храмы. Петропавловский собор должен быть восстановлен на том месте, где он находился изначально. Это справедливо по отношению к истории Барнаула, рядом на площади Свободы сохранились исторические здания. Наша задача – не поставить хоть куда "старый" храм, а восстановить историческую среду. Мы должны заботиться о нашем культурно-историческом наследии.

– Как относитесь к тому, что многие барнаульцы будут против строительства нового храма в самом центре города? Тем более что несколько лет назад подобный случай был в Екатеринбурге и тогда местные жители отстояли сквер.

– Люди, выступающие против, всегда найдутся. Бог создал нас разными, чтобы не было скучно. Это естественный процесс. Для нас, прежде всего, важно положительное мнение о проекте профессионального сообщества. Скверов и парков в городе с появлением нашего собора не станет меньше. Мы не собираемся сносить памятники. Даже если и придется "перекроить" площадь Свободы, то этой работой будут заниматься профессионалы.

– Сейчас в Барнауле достраивают Спасо-Сергиевский собор рядом с парком "Солнечный ветер". По вашему мнению, в краевой столице достаточно храмов или нужно строить больше?

– В следующем году, возможно, уже начнутся богослужения в Спасо-Сергиевом соборе. Кроме того, в моем понимании, хороший вместительный храм нужен в Индустриальном районе города, где в последние годы появились новые кварталы. Если бы город выделил там участок, то Церковь готова построить там собор. Сейчас жители этих новых микрорайонов вынуждены ездить в другие части Барнаула, чтобы посетить храм. И это для многих неудобно, а для некоторых и вовсе непреодолимое препятствие, если нет собственного транспорта. Имею в виду стариков или родителей с детьми. Город растет, расширяется, а значит, расширяется потребность и в храмах. Ведь большинство жителей нашей страны являются крещеными православными. И рано или поздно человек начинает задумываться о вечном.