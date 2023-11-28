"Задача не поставить хоть куда". Зачем РПЦ хочет восстановить собор в центре Барнаула
Amic.ru поговорил с протоиереем Георгием Крейдуном и узнал детали проекта нового храма на площади Свободы
28 ноября 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков
Градостроительный совет Барнаула в середине октября рассмотрел проект Петропавловского собора в Барнауле, который РПЦ планирует восстановить на площади Свободы. Красивое каменное здание 1771 года постройки разрушили в 30-е годы при советской власти, и Церковь уже давно пытается возвести его заново. Члены градсовета в целом поддержали проект и рекомендовали строить новый Петропавловский собор на том месте, где он и стоял изначально. Правда, для этого потребуется "забрать" у города часть автомобильной дороги на площади Свободы и вырубить несколько деревьев. Amic.ru поговорил с настоятелем общины верующих Петропавловского кафедрального собора, протоиереем Георгием Крейдуном о том, почему храм нельзя возводить в другом месте Барнаула. Представитель РПЦ уверен, что большинство горожан ждет восстановления собора и это будет "исторической справедливостью". Кстати, на возведение храма потребуется не менее 140 миллионов рублей. И эти деньги у Церкви уже есть.
"Общественность уже давно готова к восстановлению храма"
– Вопрос о восстановлении Петропавловского собора Церковь ставит уже давно. Более того, проект нового храма мастерская Александра Деринга "Классика" разработала много лет назад. Почему РПЦ только сейчас вынесла проект на обсуждение градсовета?
– Это не совсем верно. Мы неоднократно говорили о судьбе собора с общественниками, краеведами, учеными и архитекторами. А вот органы власти впервые вынесли этот вопрос на обсуждение. Можно констатировать, что фактически именно сейчас мэрия Барнаула официально включилась в историю о судьбе Петропавловского собора. Общественность уже давно готова к восстановлению храма.
– Так кто был инициатором обсуждения проекта на градсовете: власть ли Церковь?
– Мы от имени общины верующих Петропавловского собора направили письмо на имя главы города Вячеслава Франка за подписью митрополита Сергия, в котором попросили рассмотреть проект. Вообще, это самая старейшая община верующих в городе, она существует с 1750 года.
– Почему вы так уверены, что общественность готова к восстановлению собора на площади Свободы?
– Церковь к этому процессу готова давно, а вот общество, боюсь, может даже перезреть. Люди стареют, уходит из жизни поколение, которое дорожит и ценит прежнюю историю Барнаула. Еще 20 лет назад можно было встретить людей, посещавших Петропавловский собор до его сноса в 1930-е годы. Поколение, которое общалось со свидетелями тех событий, постепенно тоже уходит. Последующие поколения могут просто не осмыслить историческую значимость для Барнаула первого каменного собора в нашем городе. Не случайно большинство экспертов градостроительного совета однозначно заявили: "Это историческая справедливость". Важно, что руководство города в лице первого заместителя главы администрации Андрея Алексеевича Федорова увидело единодушие архитекторов в том, что храм восстанавливать нужно. Причем как можно быстрее. Нельзя затягивать с этим вопросом.
– На градсовете обсуждалось несколько концепций того, каким может быть здание. Почему вы выбрали для проекта чертежи храма, как он изначально выглядел в 1771 году?
– Первый эскизный проект по фотографиям начала ХХ века у нас был готов еще в 2017 году. Эксперты и ученые провели колоссальную работу, чтобы найти первые чертежи собора, как он выглядел изначально. Сначала нашли чертеж здания в разрезе, а вот фото фасада нет. В этом году отмечалось 25-летие международного "Демидовского фонда", приезжали гости в Барнаул с альбомом, где собраны фотографии экспонатов фонда. Там оказался чертеж фасада Петропавловского собора, как он выглядел изначально. Это планы XVIII века, сделанные местными инженерами на основе присланных в Барнаул из столицы. Уже позже – в середине XIX века – здание было заметно реконструировано. Тогда водрузили десятитонный колокол, надстроили ярус колокольни, укрепили фундамент и провели капремонт храма.
"В 2017-м мы считали, что на возведение здания собора необходимо 140 миллионов рублей"
– Дорого ли восстанавливать собор или это коммерческая тайна? Где вы планируете искать деньги?
– Церковь – это не бюджетная организация, и строить храм мы будем на деньги меценатов из числа барнаульских предпринимателей. Есть успешные люди в городе, которые готовы жертвовать средства на благое дело. Что касается стоимости восстановления храма, то точных цифр сейчас я назвать не смогу. В 2017-м мы считали, что на возведение здания собора необходимо 140 миллионов рублей. Это без учета куполов, росписи стен и благоустройства. За семь лет цены на строительные материалы выросли значительно. Когда власть одобрит строительство собора, будет готова проектно-сметная документация и станет известна окончательная стоимость реализации проекта.
– Какой облик храма, по вашему мнению, будет более правильным восстановить: изначальный или уже тот, что потом переделали?
– Многие историки постоянно напоминают, что в архитектуре Барнаула прослеживается влияние Санкт-Петербурга. Дело в том, что до перестройки храма, в середине XIX века, Петропавловский собор соответствовал питерской архитектуре. После изменений, о которых мы можем судить по фотографиям, архитектурная целостность собора заметно пострадала. Храм стал монументальнее, но архитектурно более "простым". А на первоначальном чертеже Петропавловского собора понятна задумка авторов. Это красивая архитектура в стиле барокко, соответствовавшая в свое время статусу столицы Сибири.
– Если администрация Барнаула разрешит строить собор в ближайшее время, то сколько времени понадобится для того, чтобы начать работы? Члены градсовета говорили о том, что стройка в центре города не должна затянуться на годы.
– Подготовка будет длиться дольше, чем сама стройка. Рядом находятся памятники архитектуры, поэтому необходимо пройти экспертизы и различные изыскания. Построить собор можно быстро, но для этого нужно решение соответствующих властей. Мы не можем сами начать строить храм. Должна быть "симфония" духовной и светской власти. Будем обсуждать вместе с мэрией Барнаула дорожную карту по восстановлению Петропавловского собора. Вся эта работа сугубо профессиональная. Для горожан будет понятен только процесс непосредственного строительства на площади Свободы.
"Люди, выступающие против, всегда найдутся"
– По итогам первого градсовета эксперты рекомендовали восстанавливать собор в исторических границах – там, где он раньше и находился. Вы довольны этим решением?
– Вполне. Мы изначально проработали все варианты того, где может быть расположен собор. Сделали несколько эскизных проектов, поэтому были готовы к любому решению градостроительного совета. Эксперты рекомендовали восстановить храм на том месте, где он был изначально. Хотя мы были готовы сдвинуть объект, но в пределах площади, если это было бы необходимо.
– Получается, что в другой части Барнаула строить Петропавловский собор вы не собираетесь, даже если это будет обязательное условие городских властей?
– Там мы будем строить другие храмы. Петропавловский собор должен быть восстановлен на том месте, где он находился изначально. Это справедливо по отношению к истории Барнаула, рядом на площади Свободы сохранились исторические здания. Наша задача – не поставить хоть куда "старый" храм, а восстановить историческую среду. Мы должны заботиться о нашем культурно-историческом наследии.
– Как относитесь к тому, что многие барнаульцы будут против строительства нового храма в самом центре города? Тем более что несколько лет назад подобный случай был в Екатеринбурге и тогда местные жители отстояли сквер.
– Люди, выступающие против, всегда найдутся. Бог создал нас разными, чтобы не было скучно. Это естественный процесс. Для нас, прежде всего, важно положительное мнение о проекте профессионального сообщества. Скверов и парков в городе с появлением нашего собора не станет меньше. Мы не собираемся сносить памятники. Даже если и придется "перекроить" площадь Свободы, то этой работой будут заниматься профессионалы.
– Сейчас в Барнауле достраивают Спасо-Сергиевский собор рядом с парком "Солнечный ветер". По вашему мнению, в краевой столице достаточно храмов или нужно строить больше?
– В следующем году, возможно, уже начнутся богослужения в Спасо-Сергиевом соборе. Кроме того, в моем понимании, хороший вместительный храм нужен в Индустриальном районе города, где в последние годы появились новые кварталы. Если бы город выделил там участок, то Церковь готова построить там собор. Сейчас жители этих новых микрорайонов вынуждены ездить в другие части Барнаула, чтобы посетить храм. И это для многих неудобно, а для некоторых и вовсе непреодолимое препятствие, если нет собственного транспорта. Имею в виду стариков или родителей с детьми. Город растет, расширяется, а значит, расширяется потребность и в храмах. Ведь большинство жителей нашей страны являются крещеными православными. И рано или поздно человек начинает задумываться о вечном.
07:26:50 28-11-2023
Общественность уже давно готова к восстановлению храма. - позвольте поинтересоваться - а какая это общественность? Жители Барнаула или члены общины свидетелей Петропавловского собора от 1750 года? Вам не кажется, что вас немного стало слишком много, очень сильно?) Мне это напоминает ситуацию с одним сетевым магазином всем знакомой раскраски, поставивший свои лабазы на Первомайки ровно друг напротив друга, буквально через пешеходный переход через проспект.
07:51:09 28-11-2023
Гость (07:26:50 28-11-2023) Общественность уже давно готова к восстановлению храма. - по... Вот и я как представитель общественности никогда не найду консенсуса с этой общиной.PS А деньги на строительство будут идти в основном из городского бюджета,а не из карманов купцов.Которые за копейку в церкви ...
07:31:29 28-11-2023
задать вопрос - рискнуть свободой.
07:35:07 28-11-2023
А может, референдум устроить по поводу строительства на пл. Свободы? Ведь это касается всех жителей Барнаула.Что-то никак не вяжется это строительство с современностью, с жизнью 21 века, информатизацией и цифровизацией, искусственным интеллектом и роботизацией.Да и не будет этот новодел историческим памятником,а трудности движения транспорта возникнут. аЯ скорее в Инопланетян-Создателей поверю и теорию панспермии.
08:35:53 28-11-2023
Гость (08:26:07 28-11-2023) Скорее с государственным неофеодализмом. Больше церквей, ме... ] это рпц уже надоела....кто в эти церкви Ходит? Сейчас уже все бабки в интернете все в наколках сидят.
07:36:44 28-11-2023
"Люди стареют, уходит из жизни поколение, которое дорожит и ценит прежнюю историю Барнаула. Еще 20 лет назад можно было встретить людей, посещавших Петропавловский собор до его сноса в 1930-е годы." Вы конечно правы, люди стареют. Так как снесли здание минимум 84 года назад( не вдавалась в историю и точную дату сноса не знаю, взяла 1939 год), сейчас уже вернее всего в живых и еще и в памяти, наверное никого и не осталось. Или остались те кто в тот период был ребенком и вернее всего мало что помнит. Так что это более выгодно им енно церкви.
07:42:09 28-11-2023
Трудно это всё осмыслить...Построить на деньги меценатов предпринимателей...которые добыты непосильным трудом... начиная с 90-ых годов...души этих предпринимателей требуют вложить те деньги в богоугодные заведения.А шубы они уже купили...
07:48:03 28-11-2023
Если уж восстанавливать историческую справедливость- так восстанавливать полностью! Надо навыкапывать пещер и землянок и выдать каждому горожанину по палке-копалке и каменному топору...
08:07:57 28-11-2023
Гость (07:48:03 28-11-2023) Если уж восстанавливать историческую справедливость- так вос... Надо построить общество на более справедливых принципах.
08:21:58 28-11-2023
Гость (07:48:03 28-11-2023) Если уж восстанавливать историческую справедливость- так вос... И параллельно отменить искусственный интеллект?!!?
07:50:43 28-11-2023
Представитель РПЦ уверен, что большинство горожан ---------- а я уверен, что большинству горожан эта постройка не интересна от слова совсем. или решили по кресту на каждый квадратный км воткнуть?
08:07:12 28-11-2023
А я против вырубки деревьев
08:08:13 28-11-2023
Хоть и навязали капитализм, а наивных мало осталось.
08:16:58 28-11-2023
"Мы не собираемся сносить памятники." Да ладно! А как же памятник В.И.Ленину, снесенный при постройке церквы в нагорном парке?
14:51:51 28-11-2023
Гость (08:16:58 28-11-2023) "Мы не собираемся сносить памятники." Да ладно! А как же пам... А в данном случае снести придется два...
08:17:51 28-11-2023
Смычка церковников с купечеством )
08:26:07 28-11-2023
Гость (08:17:51 28-11-2023) Смычка церковников с купечеством )... Скорее с государственным неофеодализмом. Больше церквей, меньше школ...
08:23:30 28-11-2023
Может лучше начать с восстановления сереброплавильного завода ? Да и других старинных зданий в плачевном состоянии .
10:14:59 28-11-2023
Человек (08:23:30 28-11-2023) Может лучше начать с восстановления сереброплавильного завод... Напротив историческое здание, где раньше была краевая поликлиника, в плачевнийшем состоянии. Если есть на строительство храма порядка 140 млн в ценах 2017 года ( а сейчас надо полагать 300 млн), то не лучше бы восстановить это здание и устроить там приют для бездомных, хоспис или иное богоугодное заведение. А так то не плохо: земли отдают церкви бесплатно, по налогам существенные льготы. Так еще и на последней свободной площадке в центре устроить коллапс надо. Туда бы лучше елку с Сахарова перенесли!
08:29:01 28-11-2023
У нас светское государство. В центре этих храмов уже больше, чем школ.
08:38:38 28-11-2023
Кому Это нужно? Ни кто в вашу церковь не пойдет
08:38:52 28-11-2023
Это новодел будет. Уже достаточно церквей. Общество наше на самом деле абсолютно не религиозное. Сравните хотя бы по фильмам с Америкой, например.
08:54:17 28-11-2023
Гость (08:38:52 28-11-2023) Это новодел будет. Уже достаточно церквей. Общество наше на ... И в остальном мире всё меньше обращают внимание на религию.
08:42:49 28-11-2023
Сделали хороший сквер, установили фонари, лавочки, сделали дорожки. В теплое время года там всегда отдыхают люди. К памятнику постоянно складывают цветы. Так нет, надо все это разрушить и поставить очередную церковь. Тут в округе одна на другой они уже, не Спартаке, часовня на ленинском-никитина, Знаменский, часовня на площади Баварина, в парке нагорном. А вот школы ни одной. Давайте лучше там школу построим? Так нет грехи не отмоются на школе.
08:52:44 28-11-2023
Мария (08:42:49 28-11-2023) Сделали хороший сквер, установили фонари, лавочки, сделали д... на церкви грехи тоже не отмоются.
09:01:38 28-11-2023
Гдеж это вы так нагрешить успели, градсоветчики и купцы, что рвётесь скорее замолить грехи, или индульгенцию себе купить?
09:03:29 28-11-2023
Ну место там есть, большая часть дороги имеет ширину чрезмерную и не используется
09:13:19 28-11-2023
– Там мы будем строить другие храмы.(С) Сколько всего планируют построить храмов в Барнауле? Сколько уже есть? Может уже на первых этажах размещать,так сказать "для доступности",за что ратуют церковные?
09:18:29 28-11-2023
Раскудахтались, как куры на насесте, пусть строят и храмы и школы и больницы и детские сады нужны, но это всяко лучше, чем очередная высотка без парковки в историческом центре города.
10:46:51 28-11-2023
Гость (09:18:29 28-11-2023) Раскудахтались, как куры на насесте, пусть строят и храмы и ... Нет, храмы не лучше, но вам этого не понять. Этого, кстати, и добивались служители культа. Можно поздравить их с этой маленькой победой над вашим разумом. А кто-то против детсадов, школ и больниц? Прошу процитировать этот комментарий.
12:07:59 28-11-2023
Элен без ребят (10:46:51 28-11-2023) Нет, храмы не лучше, но вам этого не понять. Этого, кстати, ... "Жираф большой, ему (вам) видней" (с), а про разум..., это точно не про вас )))
09:21:41 28-11-2023
Я против! скверов мало, церквей много. Тем более храм будет мешать движению машин. И там по плану похоже треть сквера вырубят, а не несколько деревьев. Что то попы отказались от богадельни на площади Спартака, только храм себе забрали. А ведь это был целый комплекс (богадельня, храм, часовня), и храм предназначался для стариков, живущих в богадельне, там даже крытый переход был из богадельни в церковь. Где была их историческая справедливость? Или на богадельне денег не заработаешь, непрофильные активы? А богадельню в магазин превратили, попов почему то это не смущает.
09:55:19 28-11-2023
тогда уж и площадь переименовать надо обратно в "Соборную". "к чему рабам дары свободы?"(с)
10:10:39 28-11-2023
Все выше комментаторы еще не дошли до уровня "задумываться о вечном")) А что касается Собора, я думаю это интересная идея, это не высотка, можно площадь потеснить немного. Таких строений у нас единицы, я имею в виду не типовых вроде ТЦ и многоэтажного строительства.И чем больше подобного тем краше город, оригинальнее, привлекает внимание-нет нет да засмотришься порой. Вот только поздновато такие идеи приходят в голову и нет у нас никакой концепции как это все будет выглядеть в полном ансамбле города. Мы строим хаотично, по капиталистически-урвал кусок земли-выжми из него по максимуму. И да, ваша "спичка" не долго пропустует, там бульдожья хватка ее схватила в зубы-не разжать уже, дело времени.
10:38:49 28-11-2023
Гость (10:10:39 28-11-2023) Все выше комментаторы еще не дошли до уровня "задумываться о... То есть, третьего варианта в вашем мире не дано? Либо высотка либо опиум (ц) в уши? Мне вас жаль. И, да, как бы вам не хотелось, но никакого вечного не будет и бородатого мужика на небе тоже нет.
13:13:12 28-11-2023
Элен без ребят (10:38:49 28-11-2023) То есть, третьего варианта в вашем мире не дано? Либо высотк... Гость, бородатый мужик, как вы выразились, на небе есть. Вот только дела до первого и второго ему нет, так как в настоящие время по все земле временно правит вражина Божья. Вот поэтому происходят такие дьявольские вещи, в том числе и с этой церковью.
14:56:03 28-11-2023
Гость (13:13:12 28-11-2023) Гость, бородатый мужик, как вы выразились, на небе есть. Вот... Нет там на небе никого...
17:40:50 28-11-2023
Дюша (14:56:03 28-11-2023) Нет там на небе никого...... Нет говоришь? Прилетела на землю одноклеточная инфузория и создала миллионы, миллионы живых и не живых? Такое бывает? Не будь, как в той басне - "свинья под дубом", что вижу, так и должно быть, посмотри на небушко..
08:31:09 29-11-2023
Гость (17:40:50 28-11-2023) Нет говоришь? Прилетела на землю одноклеточная инфузория и с... Вот для таких храмы и строят, кто школьную программу по биологии прогуливал...Только из всех сделать баранов у вас не выйдет...
10:24:30 28-11-2023
"Должна быть "симфония" духовной и светской власти". Светская власть уже лет 30 поёт псалмы под ваше дирижирование.
10:25:53 28-11-2023
Как давно я живу: в середине 80-х нам в школе строго-настрого наказывали в пасхальную ночь рядом с церковью даже не появляться, кордоны учителей стояли, за крещение сына учителя физ-ры уволили из школы. К старости, видать, доживу до того момента, что детей из школы в принудиловку будут водить на службу в храмы! Абсурд!
16:58:11 28-11-2023
Гость (10:25:53 28-11-2023) Как давно я живу: в середине 80-х нам в школе строго-настрог... В середине восьмидесятых таких страстей уже не было, а вот в шестидесятые годы, урок учительницы, что попы всех мастей в мире, это ядовитый опиум для всех народов запомнил на всю жизнь и он помог мне прожить без контакта с этими бородатыми, как сказал Иисус Христос - "фарисеи, по внешности, казались праведниками, а на самом деле были лицемерами и беззаконниками" благополучно.
10:33:06 28-11-2023
Раздражает ситуация
10:58:24 28-11-2023
Зато как всё начиналось, что речи о восстановлении храма не идёт, будет музеефикация. Руины в музей превратят, площадь не пострадает. Сейчас уже храм строим. Насколько помню по закону в собственность передается имущество, находящееся в федеральной или муниципальной собственности, что конкретно в этом случае передадут?
11:10:01 28-11-2023
Ну им не привыкать. В Солнечном ветре деревья вырубили, теперь здесь лишние уберут. Повсеместно хорошие деревья вырубаются, а больные при ветре падают, типа ураган прошел. Администрация не при чём.
11:23:13 28-11-2023
"Члены градсовета в целом поддержали проект и рекомендовали строить новый Петропавловский собор на том месте, где он и стоял изначально". Задрали уже эти ЧЛЕНЫ ГРАДСОВЕТА. Пусть проведут общественные слушания или во время будущих "выборов" опросят народ.
11:34:31 28-11-2023
– Церковь к этому процессу готова давно, а вот общество, боюсь, может даже перезреть. =========== Вот ответ, кому нужна эта церковь. Через двадцать лет там будет только церковный штат фарисеев. И у Бога сказано - "Обеленные гробы казались снаружи красивыми: так и фарисеи, по внешности, казались праведниками, а на самом деле были лицемерами и беззаконниками." Это нужно Кесарю, чтобы ослеплять золотыми куполами зазываемых туристов.
11:46:16 28-11-2023
А может лучше построить мечеть или буддисткий храм? Рядом таких нет.
12:03:04 28-11-2023
Гость (11:46:16 28-11-2023) А может лучше построить мечеть или буддисткий храм? Рядом та... Бог един, а тебе Гость, надо много богов? Не по этому ли, по всей земле нет мира? Кровь Каина братоубийцы, кипит в жилах людей....
11:46:46 28-11-2023
Попы всегда против народа, служат исключительно власть имущим. Только с изобретением радио их услуги властям тоже без надобности.
11:50:19 28-11-2023
Н-да. Становится понятно, почему к этим господам в 17 так относились. История, как обычно, ничему не учит.
11:52:58 28-11-2023
Школу или больничку постройте долгогривые
12:02:59 28-11-2023
В Екатеринбурге народ своё слово сказал...
12:09:48 28-11-2023
"Вы знаете, я об этом услышал, и то мельком, только вчера, немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша, чисто региональная, история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идёт о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. А как же? Если речь идёт не о записных активистах из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить, а если речь идёт о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать. Я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги, для того чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ: провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства. В данном случае что можно сделать. Вот вы сказали, предполагается снос деревьев и так далее. Ну, пусть тогда инвесторы, или кто там собирается строить, это городские власти или частные инвесторы, я даже не знаю, пусть они тогда обеспечат, чтобы в нужном для людей месте, где-то рядом совсем, был высажен другой лес. Чтобы не меньше стало деревьев, а больше. Чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются, там, может быть, мамочки с колясками хотят с детьми погулять. Это, понимаете, нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим: найти оптимальное для проживающих там людей решение." В.В. Путин (16 мая 2019)
12:25:20 28-11-2023
Гость (12:09:48 28-11-2023) "Вы знаете, я об этом услышал, и то мельком, только вчера, н... Гость, у Владимира Васильевича, много правильных речей, только вот жить с каждым днем, мягко сказать, трудно становится.
14:58:14 28-11-2023
Гость (12:25:20 28-11-2023) Гость, у Владимира Васильевича, много правильных речей, толь... Он - Владимир Владимирович!
15:18:42 28-11-2023
Гость. (14:58:14 28-11-2023) Он - Владимир Владимирович!... А патриарх считает иначе)
17:15:14 28-11-2023
Гость. (14:58:14 28-11-2023) Он - Владимир Владимирович!... Гость, вы точно знаете, а то злые языки говорят другое и скоро мы узнаем это. Чудные дела происходят в стране.
12:45:16 28-11-2023
Гость (12:09:48 28-11-2023) "Вы знаете, я об этом услышал, и то мельком, только вчера, н... в этом микрорайоне нет жителей. совсем.
13:00:13 28-11-2023
Элен без ребят (12:45:16 28-11-2023) в этом микрорайоне нет жителей. совсем. ... Нуу не скажите: а уже заселенный домик на Гоголя с одной стороны горадминистрации и строящийся - с другой ?!? Им то еще квартал пройти до монастырского храма - такой ЛОМ!
14:53:26 28-11-2023
Гость (13:00:13 28-11-2023) Нуу не скажите: а уже заселенный домик на Гоголя с одной сто... Там на соседней улице стоит учреждение культа соответствующее. Им туда ближе будет.
13:04:43 28-11-2023
Элен без ребят (12:45:16 28-11-2023) в этом микрорайоне нет жителей. совсем. ... на Гоголя есть, но речь то не про это, раз нет жителей микрорайона, не значит, что с мнением жителей города, ну или хотя бы района, не считаться. Тем более это, вроде как, туристский кластер города. Опрос как бы сам собой напрашивается, тем более были преценденты в истории страны, что пришлось отвечать главе государства. Да и прямая линия, вроде как, снова скоро )
13:20:42 28-11-2023
Тем более это, вроде как, туристский кластер города ============= Ничего общего с Верой - мани, мани мани.....
13:20:52 28-11-2023
Гость (13:04:43 28-11-2023) на Гоголя есть, но речь то не про это, раз нет жителей микро... Полностью согласна и хочу, чтобы мое слово "против" тоже было услышано.
12:48:29 28-11-2023
когда только нажрутся
13:53:57 28-11-2023
Насчет того, что "большинство жителей нашей страны являются крещеными православными" сильно сомневаюсь. Среди всех знакомых не знаю ни одного такого.
14:21:21 28-11-2023
Это капец, ВАМ ЧТО МАЛО ? Обнаглели совсем церковники.!!!
14:23:49 28-11-2023
отмыв денег- других разумных доводов нету
14:48:12 28-11-2023
Хватит врать. Общественность ПРОТИВ!!! В городе и без того избыток культовых сооружений...А конкретно в этом месте количество храмов на квадратный километр просто зашкаливает. Что вообще за совет такой? Не те ли это люди, которые не возражали против уничтожения "Локомотива", Речного вокзала? Кто поддержал кириллколизацию Ленинского проспекта возведением никому не нужного храма на Аллее Ветеранов? Сцаными тряпками этот "совет" гнать из города!!!
15:01:08 28-11-2023
Сначала "храм", потом проспекту вернуть историческое название, да? Как в народе говорится - пусти свинью за стол, она и ноги на стол... В 21 веке религиозность просто смешна. Попы, постящие по интернету или ведущие соцсети...Нужно не только новые церкви прекратить строить, нужно существующие закрывать за ненадобностью и передавать под музеи человеческой глупости и предрассудков.
16:16:02 28-11-2023
Дюша (15:01:08 28-11-2023) Сначала "храм", потом проспекту вернуть историческое названи........ А ничего что больше тысячи лет на Руси с верой в Бога жили, а тут бац, мы сами с усами, лучше всех все знаем )))) Можно верить и не верить в Бога, но историю своей страны надо уважать, без этого не будет и будущего.
17:18:53 28-11-2023
Гость (16:16:02 28-11-2023) ... ...С верой в бога жили... А ничего, что в Америке рабство было сотни лет, а на Руси крепостное право...Может вернуть, историю же уважать нужно, не? Ну или язычество вернуть, оно раньше было и дольше...И за оскорбление чувств язычников попов на кострах сжигать начнем по традициям Древней Руси?
21:50:00 28-11-2023
Гость (16:16:02 28-11-2023) ... Прикольно-нажал на минус, а тут бах и плюсик. Амик, несерьезно
16:21:36 28-11-2023
Представитель РПЦ уверен, что большинство горожан ждет восстановления собора --------А давайте референдум проведем?
17:35:51 28-11-2023
Гость (16:21:36 28-11-2023) Представитель РПЦ уверен, что большинство горожан ждет восс... они теперь электронно референдумы проводят, какие цифры сами введут, такие и будут.
16:25:38 28-11-2023
За рубежом, наоборот, сокращают количество церквей, переделывают их в библиотеки, кафе и клубы. Вечно мы на 100 лет отстаём.
22:49:34 28-11-2023
Гость (16:25:38 28-11-2023) За рубежом, наоборот, сокращают количество церквей, переделы... Потому-то там расцвет гомосексуализма, извращенцев разных мастей, сатанизма, порнографии детской и т.д. Хочешь и у нас такого?
08:37:35 29-11-2023
Гость (22:49:34 28-11-2023) Потому-то там расцвет гомосексуализма, извращенцев разных ма... Потому мы у них Айфоны и закупаем...И прочие продукты машиностроения и электроники...А вот рассвет вами озвученного в РПЦ не прекращался со времен "принятия християнства" ...Все новостные ленты завалены попами-гомосеками или педофилами...
21:48:15 28-11-2023
Надо бы восстановить речной вокзал. Кто ЗА?
09:10:58 29-11-2023
"Почем опиум для народа?!!!?"(с)