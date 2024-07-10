На Алтае работникам начали предлагать высокие зарплаты. Кому готовы платить больше?

Однако рост предлагаемых зарплат в регионе все равно ниже, чем средний показатель по Сибири

10 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменились предлагаемые зарплаты в Алтайском крае в июне 2024 года по сравнению с 2023-м и соответствует ли это общероссийскому тренду.

"В Алтайском крае предложения выросли на 32%. Самая существенная прибавка в предлагаемых зарплатах по отношению к прошлому году зафиксирована в Красноярском крае (40%) и Иркутской области (39%). Кроме того, выше рынка (более чем на 33%) выросли зарплатные предложения в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях (36%)", – говорится в исследовании.

Предлагаемые зарплаты в Алтайском крае находятся на уровне 49,9 тыс. рублей. Наибольшие зарплаты в Сибири сейчас предлагают в Красноярском крае (69,7 тыс. рублей в среднем), Иркутской области (69 тыс. рублей) и Новосибирской области (63,5 тыс. рублей).

Зарплаты в Алтайском крае / Изображения: hh.ru

По итогам июня наиболее высокие зарплаты, превышающие сто тысяч рублей, в Алтайском крае работодатели готовы платить специалистам из сельского хозяйства – в среднем 111,7 тыс. рублей. Далее идут кадры из сферы добычи сырья (108,8 тыс. рублей) и руководители среднего и высшего звена (94,4 тыс. рублей).

В числе высокооплачиваемых работников, чьи зарплатные предложения превышают средние по региону (49,9 тыс. рублей), находятся представители профессий из сфер: "Транспорт, логистика, перевозки", "Стратегия, инвестиции, консалтинг", "Строительство, недвижимость", "Автомобильный бизнес", "Рабочий персонал", "Производство, сервисное обслуживание", "Закупки", "Информационные технологии", "Продажи, обслуживание клиентов".