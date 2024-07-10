На Алтае работникам начали предлагать высокие зарплаты. Кому готовы платить больше?
Однако рост предлагаемых зарплат в регионе все равно ниже, чем средний показатель по Сибири
10 июля 2024, 10:40, ИА Амител
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменились предлагаемые зарплаты в Алтайском крае в июне 2024 года по сравнению с 2023-м и соответствует ли это общероссийскому тренду.
"В Алтайском крае предложения выросли на 32%. Самая существенная прибавка в предлагаемых зарплатах по отношению к прошлому году зафиксирована в Красноярском крае (40%) и Иркутской области (39%). Кроме того, выше рынка (более чем на 33%) выросли зарплатные предложения в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях (36%)", – говорится в исследовании.
Предлагаемые зарплаты в Алтайском крае находятся на уровне 49,9 тыс. рублей. Наибольшие зарплаты в Сибири сейчас предлагают в Красноярском крае (69,7 тыс. рублей в среднем), Иркутской области (69 тыс. рублей) и Новосибирской области (63,5 тыс. рублей).
По итогам июня наиболее высокие зарплаты, превышающие сто тысяч рублей, в Алтайском крае работодатели готовы платить специалистам из сельского хозяйства – в среднем 111,7 тыс. рублей. Далее идут кадры из сферы добычи сырья (108,8 тыс. рублей) и руководители среднего и высшего звена (94,4 тыс. рублей).
В числе высокооплачиваемых работников, чьи зарплатные предложения превышают средние по региону (49,9 тыс. рублей), находятся представители профессий из сфер: "Транспорт, логистика, перевозки", "Стратегия, инвестиции, консалтинг", "Строительство, недвижимость", "Автомобильный бизнес", "Рабочий персонал", "Производство, сервисное обслуживание", "Закупки", "Информационные технологии", "Продажи, обслуживание клиентов".
10:59:56 10-07-2024
Амител 2022 год:" Красноярский край. Там показатель квартала — 66 811 рублей. А в марте средняя зарплата красноярцев увеличилась до 77 822 рублей. На втором месте в СФО идёт Иркутская область с зарплатой 58 321 рубль в среднем за квартал и с 65 295 рублей — в марте."
Это 2022 год! Два года назад!
11:44:31 10-07-2024
Предполагаемые зарплаты в Алтайском крае 49.9....на эту зарплату я б жил кум королю... Однако 22 и капец
12:39:01 10-07-2024
Костя (11:44:31 10-07-2024) Предполагаемые зарплаты в Алтайском крае 49.9....на эту зарп... ув.константин, мы уже все запомнили сколько у вас зп.
13:24:14 10-07-2024
Костя (11:44:31 10-07-2024) Предполагаемые зарплаты в Алтайском крае 49.9....на эту зарп... Костя, он же Александр, кем же Вы трудитесь?
16:54:21 10-07-2024
Алтайском крае работодатели готовы платить специалистам из сельского хозяйства – в среднем 111,7 тыс. рублей
Вопрос: когда готовы платить?
17:56:08 10-07-2024
Гость (16:54:21 10-07-2024) Алтайском крае работодатели готовы платить специалистам из с... скок тракторист зарабатывает?
08:47:15 11-07-2024
Сгк подняли зарплаты ИТР, а работягам нет. В итоге социальная напряжённость вполне возможно. Особенно учитывая кол-во дармоедов пенсов в ИТР. И вот вопрос. Учитывая то, кому сгк принадлежит, это провокация ?
15:03:54 11-07-2024
Работаю в доме культуры сельском. Зарплата 19200. В музыкальной школе зарплата 30 тыс на 1,8 ставки.
16:50:14 11-07-2024
Работники пожарной охраны 30тр
11:30:29 12-07-2024
Все это лож в Алтайском крае у работяг нет таких зарплат. Пример у Коли 5 яблок у уры 3 яблока, а У Саши ноль, а в среднем у них по три яблока
09:31:23 13-07-2024
Виктор (11:30:29 12-07-2024) Все это лож в Алтайском крае у работяг нет таких зарплат. П... Конечно , если сидеть на жопе и ждать манны небесной ...
09:06:36 13-07-2024
Не свистите, нет таких зарплат!!!
12:13:41 13-07-2024
Это всё бред сивой кобылы, я слесарь по холодной воде зп говно полное а город курорт Яровое
09:40:51 15-07-2024
Родной брат, приехал в Барнаул. (У него дома семейные проблемы), устроился работать кондуктором в трамвайное депо. Уже 2 месяца работает. За Сегодня получил 54000 на руки. В прошлом месяце было больше, по моему 61000 рублей. График 4 работает, 1 отдыхает. Смена по 8-9 часов.
22:13:49 15-07-2024
Капец. Нахрена я училась в университете на этого странного бухгалтера ,если ЗП меньше чем у кондуктора?