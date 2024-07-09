Средняя зарплата в Алтайском крае превысила 51 тысячу рублей
За год рост составил более чем на 8 тысяч
09 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Средняя зарплата в Алтайском крае в апреле 2024 года составила 51 196 рублей, свидетельствуют данные крайстата.
Для сравнения: в апреле 2023-го она равнялась 42 920 рублям, в марте 2024-го – 50 630 рублям, а по итогам первого квартала – 48 547 рублям.
При этом в реальном выражении с учетом роста цен средние апрельские доходы показали снижение на 0,2% по отношению к мартовским.
Ранее сообщили, что от 40 до 60% компаний Алтайского края дают зарплату "в конвертах". Кто-то делает это полностью, а кто-то – частично.
09:20:10 09-07-2024
оптимистичненько.
превысила - и поперла, поперла все выше, и выше, и выше!!!
09:27:41 09-07-2024
Если не ошибаюсь, средняя зарплата в Новосибирской области в мае составила 61,4 тыс. руб.,а по Красноярскому краю и Иркутской области- 66,6 тыс. руб.. ПОЧЕМУ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОПЯТЬ В КОНЦЕ ЭТОГО СПИСКА? Это ведь наши соседи! Посмотрите ,какая разница в зарплатах!А про другие регионы и говорить не хочется(((
09:38:25 09-07-2024
Гость (09:27:41 09-07-2024) Если не ошибаюсь, средняя зарплата в Новосибирской области ... Ничего, скоро энергия развития попрёт, всех обгоним...
09:46:46 09-07-2024
Гость (09:27:41 09-07-2024) Если не ошибаюсь, средняя зарплата в Новосибирской области ... ПОПРАВКА: это предлагаемая зарплата 66,6 тыс. руб. Конверты и премии у соседей тоже есть)))
18:35:33 09-07-2024
Гость (09:27:41 09-07-2024) Если не ошибаюсь, средняя зарплата в Новосибирской области ... В пожарке вообще в камне на Оби 30000) слёзы
09:34:08 09-07-2024
По законам жанра сейчас должны начаться визги и писки про капусту у одних и мясо у других,и про всеобщие голубцы.
10:15:24 09-07-2024
Гость (09:34:08 09-07-2024) По законам жанра сейчас должны начаться визги и писки про ка... "Я думаю, что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься."
09:42:25 09-07-2024
Брехня
09:42:32 09-07-2024
И кто получает такую зарплату? Среднюю? Отзовитесь хотя бы... 22 у меня
09:52:20 09-07-2024
Костя (09:42:32 09-07-2024) И кто получает такую зарплату? Среднюю? Отзовитесь хотя бы..... а зачем вы вообще работаете за такую з/п?
10:02:33 09-07-2024
Костя (09:42:32 09-07-2024) И кто получает такую зарплату? Среднюю? Отзовитесь хотя бы..... А вы работать попробуйте, а не на сайте сидеть )))
10:32:57 09-07-2024
Костя (09:42:32 09-07-2024) И кто получает такую зарплату? Среднюю? Отзовитесь хотя бы.....
Это ж только на проезд и на обеды. Снять хату и ты будешь в минусе.
Бред - никто уже давно такие зп не получают за исключением воспиталок в садике. Но в подписи стоит Костя. А воспиталками мужики не работают.
12:17:56 09-07-2024
Гость (10:32:57 09-07-2024) Это ж только на проезд и на обеды. Снять хату и ты будеш... Заходим на сайт ЦЗН и наслаждаемся - Педагог-психолог (психолог в сфере образования)
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12:25:52 09-07-2024
Гость (12:17:56 09-07-2024) Заходим на сайт ЦЗН и наслаждаемся - Педагог-психолог (психо... нет в ЦЗН Нормальных вакансий. Пользуйтесь другими ресурсами
13:06:26 09-07-2024
Гость (12:25:52 09-07-2024) нет в ЦЗН Нормальных вакансий. Пользуйтесь другими ресурсами... Я вроде совета, чем пользоваться, не прошу. Просто товарищ утверждал, что таких зп нет в принципе. А они, как выяснились, есть, и немало. И, внезапно, не только у нянечек в детских садах.
13:44:25 09-07-2024
Гость (12:25:52 09-07-2024) нет в ЦЗН Нормальных вакансий. Пользуйтесь другими ресурсами... 1. Юрист МУП "ТЕПЛОСБЫТ" -27 000 - 30 000 руб.
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13:07:25 09-07-2024
Гость (12:17:56 09-07-2024) Заходим на сайт ЦЗН и наслаждаемся - Педагог-психолог (психо... Вам же сказали, СРЕДНЯЯ! Что вы минималки смотрите?
13:34:16 09-07-2024
Гость (13:07:25 09-07-2024) Вам же сказали, СРЕДНЯЯ! Что вы минималки смотрите?... Нет, мне сказали совершенно другое - "Бред - никто уже давно такие зп не получают за исключением воспиталок в садике." Так вот - получают. О чем и пишу. И да, для понимания ситуации в общем нужно смотреть не среднюю, а медианную)
15:28:47 09-07-2024
Гость (13:34:16 09-07-2024) Нет, мне сказали совершенно другое - "Бред - никто уже давно... эти вакансии уже лет 10 как там висят, это не означает, что находятся люди за такую зп работать. Обычно в таких учреждениях кто-то совмещает две ставки. Так что мимо. Вообще не знаю ни одного человека в Барнауле, кто меньше 50ти получает вбелую за 40 часовую рабочую неделю. А вот с серыми и черными зп - половина знакомых. Сумма скорее занижена, чем завышена. Если у вас меньше, значит такой вы работник
16:36:15 09-07-2024
Гость (15:28:47 09-07-2024) Вообще не знаю ни одного человека в Барнауле, кто меньше 50ти получает вбелую за 40 часовую рабочую неделю. ... Готов познакомиться с десятком человек минимум?
19:02:00 09-07-2024
Гость (15:28:47 09-07-2024) эти вакансии уже лет 10 как там висят, это не означает, что ... Ростелеком зарплата у мастеров инсталяторов 25000. Я 40 лет отработал в нём. Знаю.
19:19:25 09-07-2024
Гость (15:28:47 09-07-2024) эти вакансии уже лет 10 как там висят, это не означает, что ... О боже... Ну я-то здесь вообще причем?) Что у вас за манера думать, что собеседник пренепременно имеет в виду себя. И да, вы всерьез считаете нормой работу на две-три ставки? И нет, этим вакансиям не десять лет, там по дате сортируется.
15:37:50 09-07-2024
Костя (09:42:32 09-07-2024) И кто получает такую зарплату? Среднюю? Отзовитесь хотя бы..... 38000 на руки третий месяц🫤🫤🫤
Какие 50???
21:20:03 09-07-2024
Костя (09:42:32 09-07-2024) И кто получает такую зарплату? Среднюю? Отзовитесь хотя бы..... Печально но большинство и половину не видят
09:52:47 09-07-2024
Хочу в Алтайский край
09:56:41 09-07-2024
Ну вот вам говорят , что за все больше и больше , а вам мало.
11:03:55 09-07-2024
23 тыс. Моя зарплата. Прям чють чуть не вхожу по заявленной статистике))))))
13:35:59 09-07-2024
Александр (11:03:55 09-07-2024) 23 тыс. Моя зарплата. Прям чють чуть не вхожу по заявленной ... Заводы стонут, что людей нет. Зарплаты на уровне 50-80 платят. Строители жалуются, что за 3000 в день разнорабочего не найти. Кем работаете, Александр?
14:39:59 09-07-2024
Гость (13:35:59 09-07-2024) Заводы стонут, что людей нет. Зарплаты на уровне 50-80 платя... Кто-то должен учить детей, ставить уколы в больницах, мыть полы ,работать кондукторами, растить хлеб, работать в библиотеке, с малышами в садике, мыть посуду в столовой, работать в муниципалитетах и сельской администрации,кормить детей в школьных столовых, работать инспектором в заповеднике, работать с детьми в военно-патриотических клубах в ДДТ и т.д Таких специальностей десятки!!!Посмотрите,сколько зарабатывают эти люди.
14:55:44 09-07-2024
Гость (14:39:59 09-07-2024) Кто-то должен учить детей, ставить уколы в больницах, мыть п... Имею возразить: ребенок оканчивал 11 класс в этом году, знаю зарплату классного руководителя, математички, русички и учителя иняза - все более 40-50 тысяч. Кондукторов прямо сейчас приглашает на работу ГЭТ - 50. Те, кто выращивают хлеб, вообще про 20 давно забыли. Остальные профессии, вами перечисленные, либо мало квалифицированные, либо требуют ЧАСТИЧНОЙ занятости в течение рабочего дня/недели. К тому же вы всё больше про социальные/муниципальные вакансии, а там НИКОГДА, даже в советское время не платили много. К чему речь - не надо тут сопли на кулаки наматывать про свои 20 тысяч, сейчас масса вакансий с гораздо бОльшими зарплатами. Но это же работать надо, а не детям затирать за абстрактные вещи.
15:50:12 09-07-2024
Гость (14:55:44 09-07-2024) Имею возразить: ребенок оканчивал 11 класс в этом году, знаю... Напишите,пожалуйста, адрес школы, куда выпускники педуниверситета могут обратиться на зарплату более 50 тысяч? А то чуть выше прошла новость, что в Алтайском крае за год значительно вырос спрос на педагогов. Не знают, глупенькие, что в школах более 50 тыс платят! Надеюсь, это на ставку,а не на 2-3 ставки?
16:48:10 09-07-2024
Гость (15:50:12 09-07-2024) Напишите,пожалуйста, адрес школы, куда выпускники педуниверс... Выпускники пускай курят на минималках вначале. Это люди с опытом имеют такую зарплату.
16:16:45 09-07-2024
Гость (14:55:44 09-07-2024) Имею возразить: ребенок оканчивал 11 класс в этом году, знаю... 1. Видите ли, в чем дело - даже у условной технички зп должна позволять не выживать с хлеба на воду, а все же жить немного получше. 2. Библиотекарь и повар - работа, не требующая квалификации?.. Или воспитатель детского сада? Продолжайте, пожалуйста. Не вы ли выдвинули инициативу, чтобы в деревнях мед. помощь оказывали почтальоны? А что, пара месяцев курсов - и вперед. 3. Зп перечисленных вами учителей - это ставка, или полторы-две-три, и ни в чем себе не отказывайте? Потому что не так давно 69 гимназия на ставку предлагала 25. 4. Про зп кондукторов просто молчу, там 45 это, опять же, некая средняя. И, судя по тому, что кондукторов по-прежнему нет, эту среднюю никто не получает.
14:22:20 09-07-2024
Александр (11:03:55 09-07-2024) 23 тыс. Моя зарплата. Прям чють чуть не вхожу по заявленной ... евро?
12:10:10 10-07-2024
Мусик (14:22:20 09-07-2024) евро?... Ваш сарказм слишком злой для людей которые действительно работают и стараются жить не хуже всех при такой зарплате. А говорить о том, что они не там работают или не тем занимаются не Ваше право. Жители края и без статистики знают что они ВЫЖИВАЮТ!!! Нечего здесь разводить полемику!!!!
15:55:28 09-07-2024
Александр (11:03:55 09-07-2024) 23 тыс. Моя зарплата. Прям чють чуть не вхожу по заявленной ... у меня доход на семью чуть более 300к в месяц, и то не хватает на 4-х. Как можно жить на 23? В "святые 90-е", вот когда жесть была, негде было заработать, приходилось вагоны и фуры с мукой мешками по 50 кг разгружать по ночам. Некогда было в интернете ныть, что "Алтайский край в конце рейтинга"
11:05:01 09-07-2024
Очереная лапша на уши населению и бодрые очеты на верху. И что самое поразительное, одни всё стерпят и проглотят, другие так же и продолжат издеваться.
Наша Родина прекрасна,
И цветет как маков цвет!
Окромя явлений счастья,
Никаких явлений нет.
11:05:14 09-07-2024
Видимо много парней на сво ушли, вот средняя и прет.
Сомневаюсь что такая зарплата
11:46:54 09-07-2024
Странно, а президенту России дали данные, что средняя з/п россиян 200 тысяч в месяц)
Видимо Алтайский край не входит в состав России)
16:10:32 09-07-2024
Много людей в Алтайском крае получают минималки. У меня мама медсестра её зарплата 18 тысяч в Хабарском районе
16:56:27 09-07-2024
выше про учителей. да они могут получать и 40-50. также как и воспитатели могут получать нормально. но давайте по-честному, это ни на 1 ставку. это раз. и два - нужно иметь большой стаж работы, категорию и тд. после универа действительно столько никто не получает. учителям за егэ платят 60 р в час. дальше можно не продолжать
17:02:08 09-07-2024
В 2000 году устроился на работу в любимую бюджетную контору, моя первая зарплата была 500 рублей, сейчас 160 тысяч, 24 года непрерывного стажа на одном месте. Причем сейчас я работаю даже меньше, чем в начале трудового пути, но ответственности больше. У нас в стране система оплаты труда очень странная. Чем ты старше, тем больше у тебя всяких доплат и пенсий. Получается, что молодым надо пахать день и ночь впроголодь, а пожилым почет, уважение и расслабон. А еще получается, что если к 40-50 годам ты не стал начальником, то либо тупой, либо косячный.
18:42:40 09-07-2024
Гость (17:02:08 09-07-2024) В 2000 году устроился на работу в любимую бюджетную контору,... ключевое - надо пахать. Халявы не будет. Александр так и не рассказал, кем он за 23 трудится. А кто хлебушек выращивает - добро пожаловать на дни сибирского поля, когда продажник сельхозтехники полляма за три дня может сделать. От человека зависит. Если ровно сидеть на попе и радоваться 23, то так и останется.
18:03:02 09-07-2024
Ой, значит я не в Алтайском крае живу раз моя зп 36 т.р,печально 😥
21:47:37 09-07-2024
Работаю в продажах - стаж 20лет, официально проводят МРОТ +15% районный. Остальное в конвертах. Где она средняя?
22:22:39 09-07-2024
Да в попе мира мы живём где они такие за в алтайском крае увидели 24943 рубля повар в школе ау где остаток по моей ЗП ((((
00:22:03 10-07-2024
Да блин налоги отнимите и из 50 тысяч останется 27. Как дети...