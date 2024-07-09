Средняя зарплата в Алтайском крае превысила 51 тысячу рублей

За год рост составил более чем на 8 тысяч

09 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Средняя зарплата в Алтайском крае в апреле 2024 года составила 51 196 рублей, свидетельствуют данные крайстата.

Для сравнения: в апреле 2023-го она равнялась 42 920 рублям, в марте 2024-го – 50 630 рублям, а по итогам первого квартала – 48 547 рублям.

При этом в реальном выражении с учетом роста цен средние апрельские доходы показали снижение на 0,2% по отношению к мартовским.

Ранее сообщили, что от 40 до 60% компаний Алтайского края дают зарплату "в конвертах". Кто-то делает это полностью, а кто-то – частично.