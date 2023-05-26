На Алтае работники завода по производству фанеры получили зарплату не продукцией
Работодатель погасил в полном объёме задолженность за несколько месяцев
26 мая 2023, 15:29, ИА Амител
В Алтайском крае 199 работников предприятия по производству фанеры получили зарплату за несколько месяцев, сообщает региональная ФССП.
"Должник уклонялся от выплаты заработной платы на протяжении нескольких месяцев, в результате чего размер задолженности перед работниками достиг 6,6 млн рублей", – рассказали в службе судебных приставов.
Руководство предприятия уведомили о возбуждении исполнительного производства и назвали сроки для добровольного погашения задолженности.
После этого пристав вынес постановление об обращении взыскания на деньги предприятия, находящиеся в банке. Эта мера ускорила выплату.
"Работодатель погасил задолженность в полном объёме", – подчеркнули в ведомстве.
19:30:15 26-05-2023
6 600 000руб. на 199 человек. Это 33 170 руб. на человека. Задержка несколько месяцев. Вот она средняя з/п, а не 40 т.р. как пишут.
09:58:22 27-05-2023
Пузырек (19:30:15 26-05-2023) 6 600 000руб. на 199 человек. Это 33 170 руб. на человека. З... Пизирек, ты прав.
08:43:41 27-05-2023
Такое даже во время Великой Отечественной войны при СССР было невозможно. Вот он оскал местного капиталистика.А что говорить об крокодилах капитализма? Опять затевают прихватизацию, зная, что все деньги у них, а народу опять ваучеры в лучшем случае.
10:28:51 27-05-2023
Я так понимаю это фанерный завод в Заринске.
16:53:51 27-05-2023
Ни названия завода, ни упоминания локации. Придумываем?