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На Алтае работники завода по производству фанеры получили зарплату не продукцией

Работодатель погасил в полном объёме задолженность за несколько месяцев

26 мая 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае 199 работников предприятия по производству фанеры получили зарплату за несколько месяцев, сообщает региональная ФССП.

"Должник уклонялся от выплаты заработной платы на протяжении нескольких месяцев, в результате чего размер задолженности перед работниками достиг 6,6 млн рублей", – рассказали в службе судебных приставов.

Руководство предприятия уведомили о возбуждении исполнительного производства и назвали сроки для добровольного погашения задолженности.

После этого пристав вынес постановление об обращении взыскания на деньги предприятия, находящиеся в банке. Эта мера ускорила выплату.

"Работодатель погасил задолженность в полном объёме", – подчеркнули в ведомстве.

Алтайский край зарплаты права человека

Комментарии 5

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Пузырек

19:30:15 26-05-2023

6 600 000руб. на 199 человек. Это 33 170 руб. на человека. Задержка несколько месяцев. Вот она средняя з/п, а не 40 т.р. как пишут.

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Гость

09:58:22 27-05-2023

Пузырек (19:30:15 26-05-2023) 6 600 000руб. на 199 человек. Это 33 170 руб. на человека. З... Пизирек, ты прав.

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Владимир В.

08:43:41 27-05-2023

Такое даже во время Великой Отечественной войны при СССР было невозможно. Вот он оскал местного капиталистика.А что говорить об крокодилах капитализма? Опять затевают прихватизацию, зная, что все деньги у них, а народу опять ваучеры в лучшем случае.

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Алексей.

10:28:51 27-05-2023

Я так понимаю это фанерный завод в Заринске.

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Нави

16:53:51 27-05-2023

Ни названия завода, ни упоминания локации. Придумываем?

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