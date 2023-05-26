На Алтае работники завода по производству фанеры получили зарплату не продукцией

Работодатель погасил в полном объёме задолженность за несколько месяцев

26 мая 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 199 работников предприятия по производству фанеры получили зарплату за несколько месяцев, сообщает региональная ФССП.

"Должник уклонялся от выплаты заработной платы на протяжении нескольких месяцев, в результате чего размер задолженности перед работниками достиг 6,6 млн рублей", – рассказали в службе судебных приставов.

Руководство предприятия уведомили о возбуждении исполнительного производства и назвали сроки для добровольного погашения задолженности.

После этого пристав вынес постановление об обращении взыскания на деньги предприятия, находящиеся в банке. Эта мера ускорила выплату.