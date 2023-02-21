164 млн рублей долгов по зарплате выплатили работодатели Алтайского края в 2022 году

Судебные приставы исполнили более 8 тысяч производств

21 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Судебные приставы Алтайского края взыскали с работодателей региона 164 млн рублей долгов по зарплате в 2022 году. Об этом рассказал главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин на пресс-конференции 20 февраля.

По словам Дмитрия Лабутина, приставы исполнили более 8 тысяч производств. 94% из них закончились полным или частичным взысканием, подчеркнул он.

Напомним, что всего в 2022 году с должников судебные приставы Алтайского края взыскали 24,2 млрд рублей. Это почти на 15 млрд больше, чем годом ранее. Всего в главное управление приставов в 2022 году поступило более 1,1 млн исполнительных документов.

Также приставы установили местонахождение 1718 должников и нашли 227 машин, принадлежавших таким людям. Общая сумма, полученная от продажи арестованного имущества должников, превысила 192 млн рублей. При этом арест имущества побудил тех, кто имеет задолженность, выплатить в совокупности более миллиарда рублей, сообщил Лабутин.