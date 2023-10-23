На Алтае рано утром слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes
Подробности происшествия пока неизвестны
23 октября 2023, 12:33, ИА Амител
В Республике Алтай рано утром в понедельник, 23 октября, произошло ДТП, в результате которого слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes, сообщает "ЧП Бийск".
"ДТП произошло в Горно-Алтайске по улице Барнаульской", – отметили в паблике.
О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия пока неизвестны.
12:36:08 23-10-2023
Про петухов - это важно.
12:37:43 23-10-2023
во всем виноват петух
12:43:09 23-10-2023
Гость (12:37:43 23-10-2023) во всем виноват петух... Не крикнул?
12:43:03 23-10-2023
Ну это спецом про петуха вставили, чтобы коменты были.
12:46:01 23-10-2023
А петух то жив??? волнуюсь же