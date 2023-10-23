На Алтае рано утром слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes

Подробности происшествия пока неизвестны

23 октября 2023, 12:33, ИА Амител

В Республике Алтай рано утром в понедельник, 23 октября, произошло ДТП, в результате которого слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes, сообщает "ЧП Бийск".

"ДТП произошло в Горно-Алтайске по улице Барнаульской", – отметили в паблике.

О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия пока неизвестны.