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На Алтае рано утром слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes

Подробности происшествия пока неизвестны

23 октября 2023, 12:33, ИА Амител

В Республике Алтай рано утром в понедельник, 23 октября, произошло ДТП, в результате которого слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes, сообщает "ЧП Бийск".

"ДТП произошло в Горно-Алтайске по улице Барнаульской", – отметили в паблике.

О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия пока неизвестны.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

12:36:08 23-10-2023

Про петухов - это важно.

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Гость

12:37:43 23-10-2023

во всем виноват петух

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Гость

12:43:09 23-10-2023

Гость (12:37:43 23-10-2023) во всем виноват петух... Не крикнул?

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Гость

12:43:03 23-10-2023

Ну это спецом про петуха вставили, чтобы коменты были.

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Гость

12:46:01 23-10-2023

А петух то жив??? волнуюсь же

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