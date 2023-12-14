В Барнауле за две недели поймали пять бездомных собак
Работу в данном направлении пообещали усилить
14 декабря 2023, 15:08, ИА Амител
Администрация Центрального района Барнаула продолжает профилактические рейды по отлову бродячих собак, при этом особое внимание уделяется мониторингу социальных сетей, сообщает мэрия.
"По итогам минувших двух недель в ходе рейдовых мероприятий отловлено пять безнадзорных собак. Рейды прошли по улицам Кутузова, Загородной, Челюскинцев, 6-й Нагорной, проспекту Комсомольскому, проездам Канатному и Калманскому", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2023 года отловлено 70 бездомных собак. Работу в данном направлении пообещали усилить.
В рейдах участвуют специалисты администрации района, правоохранители, представители краевого управления ветеринарии, приюта "Ласка" и народной дружины "Барнаульская".
В мэрии обратились к жителям с просьбой при обнаружении бродячих собак обращаться по телефону 573-557.
Ранее amic.ru рассказал, куда обращаться барнаульцам, если во дворе бегает стая бродячих собак.
15:11:55 14-12-2023
Мы на прошлой неделе в садоводстве Мичурина с работниками Ласки спасли 7 щенят одного себе забрали.
16:03:15 14-12-2023
Гость (15:11:55 14-12-2023) Мы на прошлой неделе в садоводстве Мичурина с работниками ... Искренне Респект и Уважуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:24:48 14-12-2023
Накануне рейдов кто то собак предупреждает. Поэтому и результатов нет.
15:27:32 14-12-2023
Примерно полсобаки в день?
16:00:34 14-12-2023
Силикатная, 14Б так и не отловлены собаки. Шевченко, 177А так и не отловлены. Шевченко, 172, так и не отловлены.
16:06:29 14-12-2023
Гость (16:00:34 14-12-2023) Силикатная, 14Б так и не отловлены собаки. Шевченко, 177А та... Так они там автобазу, автомастерскую и склад охраняют!
17:19:31 14-12-2023
Гость (16:06:29 14-12-2023) Гость (16:00:34 14-12-2023) Силикатная, 14Б так и не о... Тогда сидеть на цепи должны. И охранять. И не выходить за пределы складов и мастерских.
17:23:01 14-12-2023
Для показухи "отловили" и отчитались!
20:13:47 14-12-2023
Да-да. Пять штук показательно отловили. Потом повесили на ухо бирки и выпустили обратно. Да ещё и ездят и подкармливают. Плодитесь и размножайтесь! Ласка и те, кто лоббирует её финансирования просто враги города и горожан.
13:13:58 15-12-2023
Бездомная собака ничем не лучше нашего депутата. На мыло.
13:14:28 15-12-2023
Нужен телефон, куда оперативно сообщать о местонахождении стай. Когда ночью стая 5-10 собак приходит во двор многоэтажки, лают, растаскивают мусор из мусорных контейнеров, тогда их было бы легко поймать.
13:30:11 15-12-2023
Собака она конечно при хозяине друг и... У меня дома всегда живет собака. Я люблю эти преданные создания. Людей, уродующих животных,я бы убивал. Но собака в частности без хозяина- хуже голодного волка. Их не должно быть в населенных людьми местах. Не думаю, что, что изуродованное лицо ребенка может оправдать существование на помойке одичавшей стаи. Исходить надо от причины., и не путать со следствием.
14:30:22 15-12-2023
У меня хатсан 135 доведенный до ума. После случая с женой, когда она не смогла выйти за ворота своего дома из за бродячих собак, пришлось пару пристрелить. Автобус служебный ушел без нее. Потеря в день составила около 2 с лишним штуки. Жалко животных. А людей?