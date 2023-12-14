В Барнауле за две недели поймали пять бездомных собак

Работу в данном направлении пообещали усилить

14 декабря 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация Центрального района Барнаула продолжает профилактические рейды по отлову бродячих собак, при этом особое внимание уделяется мониторингу социальных сетей, сообщает мэрия.

"По итогам минувших двух недель в ходе рейдовых мероприятий отловлено пять безнадзорных собак. Рейды прошли по улицам Кутузова, Загородной, Челюскинцев, 6-й Нагорной, проспекту Комсомольскому, проездам Канатному и Калманскому", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2023 года отловлено 70 бездомных собак. Работу в данном направлении пообещали усилить.

В рейдах участвуют специалисты администрации района, правоохранители, представители краевого управления ветеринарии, приюта "Ласка" и народной дружины "Барнаульская".

В мэрии обратились к жителям с просьбой при обнаружении бродячих собак обращаться по телефону 573-557.

Ранее amic.ru рассказал, куда обращаться барнаульцам, если во дворе бегает стая бродячих собак.