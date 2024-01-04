НОВОСТИПроисшествия

На Алтае ребенок насмерть замерз в доме, пока мать праздновала Новый год

Другой ребенок с переохлаждением попал в больницу

04 января 2024, 11:45, ИА Амител

Дом, где погибли дети / Фото: altai.sledcom.ru
Дом, где погибли дети / Фото: altai.sledcom.ru

Новорожденный мальчик погиб, а его двухлетний брат попал в больницу в Республике Алтай из-за того, что их мать оставила малолетних детей в неотапливаемом доме без продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. 

Трагедия случилась в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай. 31 декабря 2023 года 21-летняя девушка уехала в соседний поселок, оставив своих детей в доме без отопления и продуктов. Вечером 3 января близкий родственник детей пришел проведать семью и нашел в доме тело четырехмесячного мальчика и еще живого, замерзающего двухлетнего брата. 

По предварительным данным, смерть новорожденного наступила из-за переохлаждения. Двухлетнего мальчика доставили в одно из отделений республиканской больницы, где ему оказали медпомощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи возбудили против матери детей уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Сейчас Следком собирает доказательства и устанавливает причины произошедшего. Также следователи должны будут тщательно изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, а также работу с семьей органов системы профилактики района.

чрезвычайное происшествие

Комментарии 17

Avatar Picture
Элен без ребят

11:55:46 04-01-2024

откуда эти самки с половыми органами берутся? кто их рожает и воспитывает?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:25 04-01-2024

Элен без ребят (11:55:46 04-01-2024) откуда эти самки с половыми органами берутся? кто их рожает ... ...такие же и рожают, или детдомовская, что за детские вопросы? Вряд ли это дочь директора предприятия или ученого. Самцов, осеменивших эту самку, точно так же, привлечь к ответственности. Пусть отвечают все, кто причастен к созданию ребенка и его смерти, а не сам ребенок, тогда глядишь башкой другие думать начнут (если там вообще есть чем думать) и предохраняться, уро*ды долбанные((((

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:05 04-01-2024

Гость (13:15:25 04-01-2024) ...такие же и рожают, или детдомовская, что за детские вопро... У таких как ты только самцы и виноваты. Потому и брошенка

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:19:30 05-01-2024

Гость (22:40:05 04-01-2024) У таких как ты только самцы и виноваты. Потому и брошенка ... опорожнился и полегчало?))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:31 04-01-2024

Все призовые за детей нужно выдавать когда достигнут 18 . А тут не успели вдуть, получай мат.капитал. Пробухала, снова подставила ...

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:50 04-01-2024

Тут даже название ей придумать сложно... никакая зверюшка так со своими детенышами не поступает, сама не ест, их кормит... Вот такие вот существа и восьмерых нарожают, за деньги то, и глазом не моргнут...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:55 04-01-2024

Кошмар…

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:59 04-01-2024

история ужасная, но что-то мне подсказывает, что "близкий родственник" должен был зайти пораньше, чем 3-тье января...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:52 04-01-2024

Почему такая статья, какая неосторожность, неужели мать не осознавала последствия, она что слабоумная, если нет, то это умышленное убийство, потому что в 21 прекрасно осозноешь последствия.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

14:10:59 04-01-2024

Совершенно верно.. Это умышленное убийство одного и покушение на убийство второго...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:44 04-01-2024

Выплаты надо все прекратить. Чтобы перестали рожать за деньги.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:14:06 04-01-2024

То, что она уже нелюдь, об этом и говорить нечего. А вот какие причины, что это произошло, надо бы задуматься. И в первую очередь тем, кто убрал образование и воспитание,а взамен внедрил образовательные услуги. На примере "голых вечеринок" видно какие скотские стандарты поведения внедряют в головы детей и на каких примерах они воспитываются.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:46 04-01-2024

Гость (12:05:31 04-01-2024) Все призовые за детей нужно выдавать когда достигнут 18 . А ... Согласна с вами!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:15 04-01-2024

Девушка мать двоих детей.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:23:09 05-01-2024

Гость (16:53:15 04-01-2024) Девушка мать двоих детей.... Вас больше всего это волнует…

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:30 05-01-2024

Гость (01:23:09 05-01-2024) Вас больше всего это волнует…... Конечно, ведь непорочное зачатие. Давайте дальше их деньгами закидывать, вон в Москве одна свою дочку 1,5 летнюю в ванне утопила и с матерью на балкон вынесла "на пока". А старшему сыну раньше глаз выбило, пока она эту дочку "строгала".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:02:57 05-01-2024

Посадить мразь на долго за умышленное убийство лишив родительских прав и способность деторождения.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров