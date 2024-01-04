На Алтае ребенок насмерть замерз в доме, пока мать праздновала Новый год
Другой ребенок с переохлаждением попал в больницу
04 января 2024, 11:45, ИА Амител
Новорожденный мальчик погиб, а его двухлетний брат попал в больницу в Республике Алтай из-за того, что их мать оставила малолетних детей в неотапливаемом доме без продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Трагедия случилась в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай. 31 декабря 2023 года 21-летняя девушка уехала в соседний поселок, оставив своих детей в доме без отопления и продуктов. Вечером 3 января близкий родственник детей пришел проведать семью и нашел в доме тело четырехмесячного мальчика и еще живого, замерзающего двухлетнего брата.
По предварительным данным, смерть новорожденного наступила из-за переохлаждения. Двухлетнего мальчика доставили в одно из отделений республиканской больницы, где ему оказали медпомощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следователи возбудили против матери детей уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Сейчас Следком собирает доказательства и устанавливает причины произошедшего. Также следователи должны будут тщательно изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, а также работу с семьей органов системы профилактики района.
11:55:46 04-01-2024
откуда эти самки с половыми органами берутся? кто их рожает и воспитывает?
13:15:25 04-01-2024
Элен без ребят (11:55:46 04-01-2024) откуда эти самки с половыми органами берутся? кто их рожает ... ...такие же и рожают, или детдомовская, что за детские вопросы? Вряд ли это дочь директора предприятия или ученого. Самцов, осеменивших эту самку, точно так же, привлечь к ответственности. Пусть отвечают все, кто причастен к созданию ребенка и его смерти, а не сам ребенок, тогда глядишь башкой другие думать начнут (если там вообще есть чем думать) и предохраняться, уро*ды долбанные((((
22:40:05 04-01-2024
Гость (13:15:25 04-01-2024) ...такие же и рожают, или детдомовская, что за детские вопро... У таких как ты только самцы и виноваты. Потому и брошенка
09:19:30 05-01-2024
Гость (22:40:05 04-01-2024) У таких как ты только самцы и виноваты. Потому и брошенка ... опорожнился и полегчало?))
12:05:31 04-01-2024
Все призовые за детей нужно выдавать когда достигнут 18 . А тут не успели вдуть, получай мат.капитал. Пробухала, снова подставила ...
12:18:50 04-01-2024
Тут даже название ей придумать сложно... никакая зверюшка так со своими детенышами не поступает, сама не ест, их кормит... Вот такие вот существа и восьмерых нарожают, за деньги то, и глазом не моргнут...
12:19:55 04-01-2024
Кошмар…
13:10:59 04-01-2024
история ужасная, но что-то мне подсказывает, что "близкий родственник" должен был зайти пораньше, чем 3-тье января...
13:27:52 04-01-2024
Почему такая статья, какая неосторожность, неужели мать не осознавала последствия, она что слабоумная, если нет, то это умышленное убийство, потому что в 21 прекрасно осозноешь последствия.
14:10:59 04-01-2024
Совершенно верно.. Это умышленное убийство одного и покушение на убийство второго...
14:18:44 04-01-2024
Выплаты надо все прекратить. Чтобы перестали рожать за деньги.
15:14:06 04-01-2024
То, что она уже нелюдь, об этом и говорить нечего. А вот какие причины, что это произошло, надо бы задуматься. И в первую очередь тем, кто убрал образование и воспитание,а взамен внедрил образовательные услуги. На примере "голых вечеринок" видно какие скотские стандарты поведения внедряют в головы детей и на каких примерах они воспитываются.
16:30:46 04-01-2024
Гость (12:05:31 04-01-2024) Все призовые за детей нужно выдавать когда достигнут 18 . А ... Согласна с вами!
16:53:15 04-01-2024
Девушка мать двоих детей.
01:23:09 05-01-2024
Гость (16:53:15 04-01-2024) Девушка мать двоих детей.... Вас больше всего это волнует…
09:35:30 05-01-2024
Гость (01:23:09 05-01-2024) Вас больше всего это волнует…... Конечно, ведь непорочное зачатие. Давайте дальше их деньгами закидывать, вон в Москве одна свою дочку 1,5 летнюю в ванне утопила и с матерью на балкон вынесла "на пока". А старшему сыну раньше глаз выбило, пока она эту дочку "строгала".
03:02:57 05-01-2024
Посадить мразь на долго за умышленное убийство лишив родительских прав и способность деторождения.