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На Алтае ребенок с ДЦП и эпилепсией не может выйти из дома, потому что "вокруг вода"

Отъехать от крыльца невозможно, коляска просто перевернется в грязи

10 апреля 2025, 15:27, ИА Амител

В Алтайском крае жительница села Поспелиха рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией. Мальчик передвигается на инвалидной коляске.

Ранее жители пожаловались на затопленные улицы в селе, придомовые территории и сами дома. Они заявили, что жить уже невозможно, а местные власти бездействуют.

По словам женщины, мальчик просто сидит возле двери. Отъехать от дома невозможно, коляска просто перевернется. На видео сельчанка попыталась доказать свои слова и сразу же по колено провалилась в грязь.

"Я не могу, я не могу выехать. Потому что вода", – рассказал ребенок.

"Мы просто сидим взаперти", – добавила женщина.

Затопленные улицы в Поспелихе / Фото: кадр из видео

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Комментарии 3

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Гость

16:01:43 10-04-2025

А чо надо сделать? Построить в селе городскую инфраструктуру?

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Гость

16:28:36 10-04-2025

канаву дренажную надо копать и воду от поселка отводить, дамбы отсыпать
короче исследование спецов надо и если это не поможет -ликвидировать поселок и дать компенсации по ЧС федеральные

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Гость

09:38:39 11-04-2025

Вот новость, у нас в городе 90% домов не приспособлены для инвалидов колясочников, вообще. Им невозможно выйти на улицу, только если кто-то вытащит его и коляску. Пацан хоть около крыльца может воздухом подышать, а городские инвалиды дышат только через окна. Сам недавно столкнулся с такой ситуацией с мамой, в городе для МГН вообще все очень плохо.

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