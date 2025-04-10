На Алтае ребенок с ДЦП и эпилепсией не может выйти из дома, потому что "вокруг вода"
Отъехать от крыльца невозможно, коляска просто перевернется в грязи
10 апреля 2025, 15:27, ИА Амител
В Алтайском крае жительница села Поспелиха рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией. Мальчик передвигается на инвалидной коляске.
Ранее жители пожаловались на затопленные улицы в селе, придомовые территории и сами дома. Они заявили, что жить уже невозможно, а местные власти бездействуют.
По словам женщины, мальчик просто сидит возле двери. Отъехать от дома невозможно, коляска просто перевернется. На видео сельчанка попыталась доказать свои слова и сразу же по колено провалилась в грязь.
"Я не могу, я не могу выехать. Потому что вода", – рассказал ребенок.
"Мы просто сидим взаперти", – добавила женщина.
16:01:43 10-04-2025
А чо надо сделать? Построить в селе городскую инфраструктуру?
16:28:36 10-04-2025
канаву дренажную надо копать и воду от поселка отводить, дамбы отсыпать
короче исследование спецов надо и если это не поможет -ликвидировать поселок и дать компенсации по ЧС федеральные
09:38:39 11-04-2025
Вот новость, у нас в городе 90% домов не приспособлены для инвалидов колясочников, вообще. Им невозможно выйти на улицу, только если кто-то вытащит его и коляску. Пацан хоть около крыльца может воздухом подышать, а городские инвалиды дышат только через окна. Сам недавно столкнулся с такой ситуацией с мамой, в городе для МГН вообще все очень плохо.