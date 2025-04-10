На Алтае ребенок с ДЦП и эпилепсией не может выйти из дома, потому что "вокруг вода"

Отъехать от крыльца невозможно, коляска просто перевернется в грязи

10 апреля 2025, 15:27, ИА Амител

В Алтайском крае жительница села Поспелиха рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией. Мальчик передвигается на инвалидной коляске.

Ранее жители пожаловались на затопленные улицы в селе, придомовые территории и сами дома. Они заявили, что жить уже невозможно, а местные власти бездействуют.

По словам женщины, мальчик просто сидит возле двери. Отъехать от дома невозможно, коляска просто перевернется. На видео сельчанка попыталась доказать свои слова и сразу же по колено провалилась в грязь.

"Я не могу, я не могу выехать. Потому что вода", – рассказал ребенок.