"Везде вода, камыш растет". Жители Поспелихи жалуются, что село превращается в болото

Люди с горечью шутят, что, наверное, нужно рис выращивать и на этом зарабатывать деньги

10 апреля 2025, 14:24, ИА Амител

В Алтайском крае жители села Поспелиха пожаловались на затопленные улицы, придомовые территории и сами дома.

"Жить здесь невозможно, везде вода, дорог нет, тонут в болотах. В погребах вода. Дети болеют. Камыш растет. Люди убежали, потому что жить невозможно в таких домах", – отметила одна из сельчанок.

Как отметила другая жительница, местные власти бездействуют, при этом требуют от людей убрать камыш рядом с домом для пожарной безопасности.

"Окна не открыть, потому что воняет. Мошка и комары летят. Помощи нет никакой", – подчеркнула женщина.

На огородах ничего не растет, есть только вода, ил и камыши. Люди с горечью шутят, что, наверное, нужно рис выращивать и на этом зарабатывать деньги. От домов воду местные жители пытаются отводить своими силами.