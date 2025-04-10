"Везде вода, камыш растет". Жители Поспелихи жалуются, что село превращается в болото
Люди с горечью шутят, что, наверное, нужно рис выращивать и на этом зарабатывать деньги
10 апреля 2025, 14:24, ИА Амител
В Алтайском крае жители села Поспелиха пожаловались на затопленные улицы, придомовые территории и сами дома.
"Жить здесь невозможно, везде вода, дорог нет, тонут в болотах. В погребах вода. Дети болеют. Камыш растет. Люди убежали, потому что жить невозможно в таких домах", – отметила одна из сельчанок.
Как отметила другая жительница, местные власти бездействуют, при этом требуют от людей убрать камыш рядом с домом для пожарной безопасности.
"Окна не открыть, потому что воняет. Мошка и комары летят. Помощи нет никакой", – подчеркнула женщина.
На огородах ничего не растет, есть только вода, ил и камыши. Люди с горечью шутят, что, наверное, нужно рис выращивать и на этом зарабатывать деньги. От домов воду местные жители пытаются отводить своими силами.
16:02:17 10-04-2025
не понятно, а раньше воды не было или ее как-то отводили? а если была, то нафига там было селиться? не понятно...
19:38:30 10-04-2025
Гость (16:02:17 10-04-2025) не понятно, а раньше воды не было или ее как-то отводили? а ... я родилась в Поспелихе, в 79-е годы это был процветающий поселок, однажды один гость заметил, проехав по поселку "А у вас вообще НЕАСФАЛЬТИРОВАННЫЕ дороги есть?", был шикарный парк с аттракционами, какие не в каждом городе (например, переворачивающиеся самолеты, такая карусель для взрослых), клубы, кинотеатры, несколько школ, жила на Алейской и с ранней весны в туфельках в школу ходила, так было чисто на улицах....года два назад приехала и не узнала в этом захолустье некогда цветущий поселок, признаюсь, пробила слеза: что ж вы, власти, с моей родиной сотворили....позор...
13:17:36 11-04-2025
Гость (19:38:30 10-04-2025) я родилась в Поспелихе, в 79-е годы это был процветающий пос...
ну так оставались бы на Родине и сотворяли бы добро. сначала вся деревня в город подалась, а теперь ностальгирует...
08:11:10 11-04-2025
Гость (16:02:17 10-04-2025) не понятно, а раньше воды не было или ее как-то отводили? а ... Вода и раньше была, но не так близко, не в таком количестве, и не так долго стояла.
16:06:49 10-04-2025
Ужас, бедные люди.(
16:07:59 10-04-2025
аналогичная проблема и в Шипуново (это 40 км. от Поспелихи)