На Алтае ребенок сжег чужой автомобиль

Заявление в полицию уже написали

12 мая 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

11 мая в селе Мамонтово 11-летний ребенок сжег чужой автомобиль. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"11-летний ребенок залез в машину, достал спички и поджег ее. Написано заявление в полицию", – говорится в публикации.

Отмечается, что 12 мая "всех участников поджога нашли", при этом в посте говорится лишь об одном ребенке.

По снимку, прикрепленному к записи, видно, что автомобиль серьезно пострадал. В ГУ МЧС по Алтайскому краю происшествие не комментировали.

Ранее автомобиль сгорел в пригороде Барнаула. На месте происшествия работали два пожарных расчета.