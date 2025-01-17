На Алтае ребенок так крепко уснул, что матери пришлось звать спасателей
Несовершеннолетний был один дома и не услышал стука
17 января 2025, 14:35, ИА Амител
Пожарные / Фото: МЧС Алтайского края
В райцентре Тюменцевского района Алтайского края пожарные помогли матери, ребенок которой был заперт в квартире, сообщили в МЧС региона.
Женщина позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу с просьбой вскрыть дверь: в жилище находился ребенок и не реагировал на стук.
На место прибыли бойцы 63-й пожарно-спасательной части, провели необходимые работы и выяснили, что несовершеннолетний попросту крепко спал и не слышал шума снаружи.
В ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей дома одних, так как это "всегда рискованно".
14:45:31 17-01-2025
У меня так было. Я ломом отгибала дверь железную. Реально есть люди что могут спать ооочень крепко)))
15:11:41 17-01-2025
Гость (14:45:31 17-01-2025) У меня так было. Я ломом отгибала дверь железную. Реально ес... У нас кошка так спит - кажется, что сдохла. Ее можно даже подвигать, поднять.
15:17:53 17-01-2025
великие провидцы такой недостаток имеют -летаргический сон. Гоголь имел, медиум Сталина про которого сериал сняли, итд. Такие люди видят будущее
20:46:46 17-01-2025
Гость (15:17:53 17-01-2025) великие провидцы такой недостаток имеют -летаргический сон. ... Позвольте поинтересоваться, а как живут люди с хлебным мякишем в голове вместо мозга?
18:54:06 17-01-2025
Мой первоклассник однажды так крепко уснул, что старшим сёстрам пришлось под дверью ждать пару часов. пока он проснулся... А какой возраст ребёнка из статьи? Насколько маленьких не рекомендовано оставлять одних. если взрослым нужно работать? Мои дети с 7 лет, как садик закончился, весь день были сами по себе. И не только мои.
04:34:09 18-01-2025
потому что эти дебильные тинэйджеры спят в наушниках с раммштайном и тбасом на 9