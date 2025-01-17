На Алтае ребенок так крепко уснул, что матери пришлось звать спасателей

Несовершеннолетний был один дома и не услышал стука

17 января 2025, 14:35, ИА Амител

Пожарные / Фото: МЧС Алтайского края

В райцентре Тюменцевского района Алтайского края пожарные помогли матери, ребенок которой был заперт в квартире, сообщили в МЧС региона.

Женщина позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу с просьбой вскрыть дверь: в жилище находился ребенок и не реагировал на стук.

На место прибыли бойцы 63-й пожарно-спасательной части, провели необходимые работы и выяснили, что несовершеннолетний попросту крепко спал и не слышал шума снаружи.

В ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей дома одних, так как это "всегда рискованно".