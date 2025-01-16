В Белокурихе сотрудники МЧС спасли застрявшего на горе мужчину с больными ногами
Он застрял на горе после прекращения работы канатной дороги
16 января 2025, 23:11, ИА Амител
Отдыхающий в одном из санаториев Белокурихи мужчина обратился к спасателям за помощью после того, как не успел спуститься с горы Церковка до окончания работы канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
"На канатной дороге он поднялся на гору Церковка, чтобы осмотреть достопримечательности.
К окончанию работы канатной дороги он не успел", – рассказали спасатели.
Позвонив на номер экстренной помощи "112", он сообщил диспетчеру, что из-за проблем с ногами ему тяжело передвигаться.
Сотрудники пожарно-спасательной части № 46 оперативно прибыли на место на снегоходе и помогли мужчине безопасно спуститься. Медицинская помощь ему не потребовалась.
23:40:59 16-01-2025
Отличная идея, когда прокат снегохода дорого стоит.
12:39:19 17-01-2025
А если бы ноги были здоровы, можно было спрыгнуть, что ли? Как время работы рассчитывается? Спасатели молодцы, конечно))