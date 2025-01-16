В Белокурихе сотрудники МЧС спасли застрявшего на горе мужчину с больными ногами

Он застрял на горе после прекращения работы канатной дороги

16 января 2025, 23:11, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Отдыхающий в одном из санаториев Белокурихи мужчина обратился к спасателям за помощью после того, как не успел спуститься с горы Церковка до окончания работы канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"На канатной дороге он поднялся на гору Церковка, чтобы осмотреть достопримечательности.

К окончанию работы канатной дороги он не успел", – рассказали спасатели.

Позвонив на номер экстренной помощи "112", он сообщил диспетчеру, что из-за проблем с ногами ему тяжело передвигаться.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 46 оперативно прибыли на место на снегоходе и помогли мужчине безопасно спуститься. Медицинская помощь ему не потребовалась.